Luis Suárez y su objetivo de estar en Qatar 2022: "no descarto volver a Uruguay"

"Por el momento mi objetivo es el Barcelona y estar en el Mundial de Qatar con la selección", dijo. "Creo que voy a llegar bien".

En entrevista con Ovación, el crack dio así por terminado el tema que había generado debate en Uruguay: la supuesta idea de Suárez de radicarse definitivamente en Barcelona y retirarse en el club culé, sin jugar en Nacional, su club de origen.

"En este momento no lo sé", dijo Suárez. "nadie puede asegurar nada. Estoy agradecido a Nacional por todo lo que me dio. Es mi casa. Me dio de comer y me proyectó".

El delantero contó que su hija Delfina querría vivir en Uruguay, y sus otros hijos aun no lo saben. Son demasiado chicos todavía para saber si quieren radicarse aquí. No tienen conciencia de lo que significaría alejarse de sus amigos en España.

"Estas cosas hay que consultarlas con ellos".

Dónde estará después del Mundial de Qatar es una incógnita.

Hoy Suárez no puede asegurar nada. Incluso antes de un eventual retiro en Uruguay, tiene por delante tentadoras ofertas. Una de las últimas -y que ha tenido gran repercusión- es jugar en el Major Soccer League.

El salteño tiene curiosidad acerca de la liga estadounidense y ha hablado del tema con su amigo Nico Lodeiro, figura del Seattle Sounders.

El proyecto del Inter Miami de David Beckham lo seduce mientras intenta ganar todo en la alta competencia europea manteniéndose a flote como titular en Barcelona.

Suárez no la tiene fácil. Es uno de los cuatro goleadores históricos del club y en su quinta temporada en Barcelona está a punto de concretar el gol 500 de su carrera.

Sin embargo, las exigencias se vuelven cadez vez mayores conforme pasan los años.

Cada temporada la prensa señala posibles sustitutos o competidores para el uruguayo.

Actualmente se habla del juvenil Lautaro Martínez, estrella del Inter de Milan y de la selección Argentina.