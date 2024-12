Luciano Pereyra y Abel Pintos por primera vez juntos en Uruguay: cantan en el Antel Arena en febrero

Luciano y Abel se unen para revolucionar la escena musical, indicó la productora Piano Piano. Y agregó: "Luego de muchos años de amistad y de carrera, ambos artistas sintieron que había llegado el momento exacto para encarar una nueva etapa juntos".

Así fue que realizaron una colaboración histórica con el lanzamiento de su canción titulada "Es Ahora", compuesta por ambos. "Es Ahora" logró cautivar a sus seguidores con su poderosa fusión de voces y emociones, marcando cifras récord de visitas y descargas durante las primeras horas de su lanzamiento.

“Es Ahora” es el tema elegido para abrir cada concierto, y a partir de allí sus clásicos más icónicos: “Y así y así”, “Motivos”, “De solo vivir”, “ Seré”, “Qué suerte tiene él”, “La llave”, entre otros hits, suenan a lo largo de todo el show con un público eufórico.

“Es Ahora” se convirtió en el título del ciclo de conciertos que vienen ofreciendo juntos y con el cual están marcando un récord histórico para la música al realizar 34 fechas totalmente agotadas en el mítico estadio Luna Park de Buenos Aires.

“Dios y la música me siguen regalando momentos mágicos. Una alegría compartida es el doble de la alegría. Por eso mismo estoy tan emocionado y feliz de cantar junto a mi hermano Abel. Esta unión que me hace entender aún más que no es ayer, no es mañana, es ahora”, dijo Luciano Pereyra.

“También existen sueños que uno ni siquiera se atrevió a soñar alguna vez, pero que, cuando se develan ante nosotros, advertimos que siempre estuvieron ahí, en lo más profundo de nuestro corazón y que no solo necesitábamos cumplirlos, si no que fueron parte de nuestro camino y nos trajeron hasta acá. Cuando eso sucede, uno se dice: es ahora. Gracias Dios, por traerme en manos de un hermano que me inspira uno de los sueños más lindos de mi carrera”, señaló Abel Pintos.