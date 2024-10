Lucía Topolansky sobre Charles Carrera: "Creo que no va a terminar formalizado, estoy segura por la información que manejo"

La ex vicepresidenta de la República Lucía Topolansky fue consultada sobre la situación del ex senador del MPP Charles Carrera , que renunció a su banca tras el pedido de desafuero de una fiscal que lo investiga por un presunto delito de abuso de funciones cuando era director de secretaría del Ministerio del Interior (en el gobierno del Frente Amplio) y dispuso de forma irregular, según la denuncia, del hospital Policial.

“Creo que no va a terminar formalizado, estoy segura por la información que manejo”, dijo Topolansky este jueves en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Había un apuro bárbaro y todavía no fue citado”, agregó Topolansky en referencia al pedido de desafuero que llegó al Senado semanas atrás, lo que derivó en la renuncia de Carrera, y todavía no se concretó una audiencia judicial ni en Fiscalía. “Vino de golpe un apuro que no se entiende mucho”, comentó.