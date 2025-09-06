RECIBÍ EL NEWSLETTER
Los Teros clasificaron al Mundial de Rugby 2027 por cuarta vez consecutiva

Los chilenos vencieron por 21-18 este sábado en el estadio Charrúa, en Montevideo, pero los Teros habían ganado en la ida, hace una semana en Santiago, por 28-16.

Uruguay se clasificó para el Mundial de rugby de 2027 este sábado al ganar en el global de su serie ante Chile y disputará en Australia su cuarta Copa del Mundo consecutiva y la sexta de su historia.

Pese a la derrota, Chile todavía puede clasificar al Mundial - sería su segundo, ya que jugó el de Francia 2023-, pero deberá superar un repechaje intercontinental.

