Los Teros clasificaron al Mundial de Rugby 2027 por cuarta vez consecutiva

Uruguay se clasificó para el Mundial de rugby de 2027 este sábado al ganar en el global de su serie ante Chile y disputará en Australia su cuarta Copa del Mundo consecutiva y la sexta de su historia.
Los chilenos vencieron por 21-18 este sábado en el estadio Charrúa, en Montevideo, pero los Teros habían ganado en la ida, hace una semana en Santiago, por 28-16.
Pese a la derrota, Chile todavía puede clasificar al Mundial - sería su segundo, ya que jugó el de Francia 2023-, pero deberá superar un repechaje intercontinental.
