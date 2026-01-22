RECIBÍ EL NEWSLETTER
PREMIOS ÓSCAR 2026

Los nominados a las principales categorías de los premios Óscar, con un récord de nominaciones para una película

La Academia presentó este jueves los nominados a los premios Óscar. Una película batió récord con 16 nominaciones.

Foto: AFP.

Óscar-2026-nominados-AFP

La película "Pecadores", del director Ryan Coogler lidera con un récord de 16 nominaciones, seguida de "Una batalla tras otra" de Paul Thomas Anderson con 13.

- Mejor película

"Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supremo", "Una batalla tras otra", "Agente secreto", "Valor sentimental", "Pecadores", "Sueños de trenes".

- Mejor director

Paul Thomas Anderson "Una batalla tras otra", Ryan Coogler "Pecadores", Josh Safdie, "Marty Supremo", Joachim Trier, "Valor sentimental", Chloé Zhao, "Hamnet",

- Mejor actor

Timothée Chalamet, "Marty Supreme", Leonardo DiCaprio, "Una batalla tras otra", Ethan Hawke, "Blue Moon", Michael B. Jordan, "Pecadores", Wagner Moura, "El agente secreto".

- Mejor actriz

Jessie Buckley, "Hamnet", Rose Byrne, "Si pudiera, te patearía", Kate Hudson, "Song Sung Blue: Sueño inquebrantable", Renate Reinsve, "Valor sentimental", Emma Stone, "Bugonia".

- Mejor actor de reparto

Benicio Del Toro, "Una batalla tras otra", Jacob Elordi, "Frankenstein", Delroy Lindo, "Pecadores", Sean Penn, "Una batalla tras otra", Stellan Skarsgård, "Valor sentimental".

- Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, "Valor Sentimental", Inga Ibsdotter Lilleaas, "Valor Sentimental", Amy Madigan, "La hora de la desaparición", Wunmi Mosaku, "Pecadores", Teyana Taylor, "Una batalla tras otra".

- Mejor película internacional

"El agente secreto" (Brasil), "Un simple accidente" (Francia), "Valor sentimental" (Noruega), "Sirat. Trance en el desierto" (España), "La voz de Hind Rajab" (Túnez).

- Mejor película animada

"Arco", "Elio", "Las guerreras k-pop", "Amélie et la métaphysique des tubes", "Zootopia 2".

- Mejor documental

"Alabama: Presos del sistema", "Abrázame en la luz", "Cutting Through Rocks", "Mr. Nobody Against Putin", "The Perfect Neighbor".

- Películas con 8 o más nominaciones

"Pecadores" - 16

"Una batalla tras otra" - 13

"Frankenstein" - 9

"Marty Supremo" - 9

"Valor sentimental" - 9

"Hamnet" - 8

FUENTE: AFP.

