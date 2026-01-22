Los nominados a las principales categorías de los premios Óscar, con un récord de nominaciones para una película

A continuación los nombres de los nominados en las principales categorías para la 98ª edición de los premios Óscar que se entregarán el 15 de marzo en Hollywood .

La película "Pecadores", del director Ryan Coogler lidera con un récord de 16 nominaciones, seguida de "Una batalla tras otra" de Paul Thomas Anderson con 13.

"Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supremo", "Una batalla tras otra", "Agente secreto", "Valor sentimental", "Pecadores", "Sueños de trenes".

- Mejor director

Paul Thomas Anderson "Una batalla tras otra", Ryan Coogler "Pecadores", Josh Safdie, "Marty Supremo", Joachim Trier, "Valor sentimental", Chloé Zhao, "Hamnet",

- Mejor actor

Timothée Chalamet, "Marty Supreme", Leonardo DiCaprio, "Una batalla tras otra", Ethan Hawke, "Blue Moon", Michael B. Jordan, "Pecadores", Wagner Moura, "El agente secreto".

- Mejor actriz

Jessie Buckley, "Hamnet", Rose Byrne, "Si pudiera, te patearía", Kate Hudson, "Song Sung Blue: Sueño inquebrantable", Renate Reinsve, "Valor sentimental", Emma Stone, "Bugonia".

- Mejor actor de reparto

Benicio Del Toro, "Una batalla tras otra", Jacob Elordi, "Frankenstein", Delroy Lindo, "Pecadores", Sean Penn, "Una batalla tras otra", Stellan Skarsgård, "Valor sentimental".

- Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, "Valor Sentimental", Inga Ibsdotter Lilleaas, "Valor Sentimental", Amy Madigan, "La hora de la desaparición", Wunmi Mosaku, "Pecadores", Teyana Taylor, "Una batalla tras otra".

- Mejor película internacional

"El agente secreto" (Brasil), "Un simple accidente" (Francia), "Valor sentimental" (Noruega), "Sirat. Trance en el desierto" (España), "La voz de Hind Rajab" (Túnez).

- Mejor película animada

"Arco", "Elio", "Las guerreras k-pop", "Amélie et la métaphysique des tubes", "Zootopia 2".

- Mejor documental

"Alabama: Presos del sistema", "Abrázame en la luz", "Cutting Through Rocks", "Mr. Nobody Against Putin", "The Perfect Neighbor".

- Películas con 8 o más nominaciones

"Pecadores" - 16

"Una batalla tras otra" - 13

"Frankenstein" - 9

"Marty Supremo" - 9

"Valor sentimental" - 9

"Hamnet" - 8

FUENTE: AFP.