Los mediadores catarí y egipcio entregaron el plan de Trump a Hamás

Los mediadores catarí y egipcio entregaron el plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza al movimiento islamista palestino Hamás, afirmó a la AFP un responsable enterado de las negociaciones.

El primer ministro de Catar, jeque Mohammed bin Abdelrahman Al Thani, y el jefe de los servicios de inteligencia egipcios, Hasan Mahmud Rashad, "acaban de entrevistarse con los negociadores del Hamás y les presentaron el plan (...) Los negociadores de Hamás declararon que examinarán de buena fe y darán una respuesta", afirmó esta fuente bajo condición de anonimato.

El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunciaron este lunes su acuerdo sobre un plan de paz para Gaza propuesto por el mandatario estadounidense, que está dispuesto a presidir un comité de transición para el territorio palestino.

Seguí leyendo Maduro listo para decretar estado de excepción en Venezuela ante eventual "agresión" de Estados Unidos

El acuerdo, que aún deberá ser ratificado formalmente por ambos países, debe también ser aceptado por el movimiento Hamás, atrincherado en Ciudad de Gaza y con decenas de rehenes en su poder.

"Estamos como mínimo muy, muy cerca (...) y quiero agradecer a Bibi por realmente involucrarse y hacer su trabajo", dijo Trump a los periodistas, refiriéndose a Netanyahu por el diminutivo de su nombre.

En desarrollo.

FUENTE: AFP