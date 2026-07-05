Llegaron a Venezuela las 15 toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados por los terremotos

Llegaron a Venezuela las 15 toneladas de ayuda humanitaria procedentes de Uruguay para colaborar con los damnificados por los terremotos del pasado 24 de junio.

El primer vuelo partió este sábado a la hora 08.37 de este sábado. Al regreso a Montevideo, otra tripulación estará lista para cargar el segundo vuelo, que se estima podría partir el próximo miércoles.

"Quiero destacar desde la Defensa Nacional en particular, que estuvo a la altura de las circunstancias, desde la primera hora, tanto el comandante de la Fuerza Aérea, llamándonos, a pesar de que el Hércules ingresaba en una fase de mantenimiento, diciéndonos que si se los necesitaban iban a acelerar esto, y acá está saliendo el hércules", indicó la ministra de Defensa Sandra Lazo.

Ya se descargan en Venezuela las 15 toneladas de insumos médicos, material de higiene, leche en polvo y suplemento alimenticio donados en Uruguay pic.twitter.com/VhNrSVYC4b — Cancillería Uruguay (@CancilleriaUy) July 5, 2026

Por su parte, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg dijo: "Ahora empezamos en otra etapa, con medicamentos que ya todos los ciudadanos que viven en nuestro país, de Venezuela, con muchos uruguayos que se han acercado, que ahora vamos a empezar a clasificar para entrar en una segunda etapa. Pero esta primera etapa es crucial, sueros, material de curaciones, los insumos básicos que se precisan. Estamos en contacto con la Universidad de la República, con el PIT-CNT, la Federación Uruguaya de la Salud, el sindicato médico del Uruguay, la Federación de Funcionarios de Salud Pública, para ver cómo seguimos, en otra etapa, colaborando en algo tan dramático, que nos convoca",

El cónsul venezolano, Pedro Sassone, dijo que "Uruguay es amigo de Venezuela. Esta es una demostración de todo lo que podemos hacer. Hemos trabajado juntos. Ha sido de verdad maravilloso. La convocatoria de la comunidad de venezolanos, el apoyo del Ministerio de la Defensa, de la Salud, de Cancillería".