Liverpool y Peñarol empatan sin goles en el segundo tiempo que se está jugando; Trindade fue expulsado

Liverpool y Peñarol están jugando desde las 18:30 horas, por la fecha 11 del Torneo Clausura.

El primer tiempo terminó con un 0 a 0 en el marcador, y un jugador menos para el equipo de Diego Aguirre, por doble amarilla para Jesús Trindade (14' y 47').

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El equipo de Diego Aguirre necesita ganar para mantener su diferencia de puntos en la tabla Anual y no perder el Clausura. Tiene la baja de Lucas Ferreira, lo que puede incidir en el sistema de juego que presente el técnico en la cancha, informaron en Punto Penal.

La tabla del Clausura este domingo por la mañana tenía de puntero a Torque, con Liverpool en el segundo lugar, Peñarol en el tercero y Nacional en el cuarto, ambos equipos con 20 puntos cada uno, y con el partido de la fecha pendiente.

En la tabla Anual, Peñarol sigue arriba, con 63 puntos, segundo Deportivo Maldonado con 59 y tercero Torque con 57. Nacional está en el quinto con 55, después de Racing que tiene 56.

Esteban Ostojich es el árbitro principal. Lo acompañan Carlos Barreiro y Federico Piccardo como asistentes, Felipe Vikonis como cuarto árbitro y Diego Dunajec en el VAR.

Los equipos: