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FÚTBOL URUGUAYO

Liverpool le ganó a Nacional 1-0 en el Gran Parque Central y lidera el Clausura

Nacional perdió, además, la oportunidad de quedar primero en el Clausura y acercarse a Peñarol en la Anual. Liverpool lidera en solitario el Clausura.

Liverpool festeja el triunfo ante Nacional. Foto: FocoUy

Liverpool festeja el triunfo ante Nacional. Foto: FocoUy

Liverpool le ganó 1-0 a Nacional el domingo en el Gran Parque Central y lidera en solitario el torneo Clausura. El gol de la visita lo hizo Federico Martínez en el minuto 32 del primer tiempo.

Los dirigidos por Jorge Fossati le quitaron a Nacional la posibilidad de alcanzar la punta del Clausura y de acercarse a Peñarol en la Anual, aprovechando un nuevo traspié del equipo de Diego Aguirre, que el viernes de noche había empatado con Juventud de Las Piedras.

gano liverpool a penarol 1 a 0, con gol de federico martinez en el parque viera
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Ganó Liverpool a Peñarol 1 a 0, con gol de Federico Martínez en el Parque Viera

Ahora Liverpool lidera con 27, seguido de Montevideo City Torque con 25 y Nacional 23. Deportivo Maldonado y Peñarol tienen 21 puntos.

En la Anual, Peñarol lidera con 64 y el escolta es Deportivo Maldonado con 62. Le siguen Torque con 60 y Nacional con 58.

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