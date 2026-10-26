Liverpool le ganó a Nacional 1-0 en el Gran Parque Central y lidera el Clausura

Liverpool le ganó 1-0 a Nacional el domingo en el Gran Parque Central y lidera en solitario el torneo Clausura. El gol de la visita lo hizo Federico Martínez en el minuto 32 del primer tiempo.

Los dirigidos por Jorge Fossati le quitaron a Nacional la posibilidad de alcanzar la punta del Clausura y de acercarse a Peñarol en la Anual, aprovechando un nuevo traspié del equipo de Diego Aguirre, que el viernes de noche había empatado con Juventud de Las Piedras.

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Ahora Liverpool lidera con 27, seguido de Montevideo City Torque con 25 y Nacional 23. Deportivo Maldonado y Peñarol tienen 21 puntos.

En la Anual, Peñarol lidera con 64 y el escolta es Deportivo Maldonado con 62. Le siguen Torque con 60 y Nacional con 58.