Liverpool le ganó 1-0 a Nacional el domingo en el Gran Parque Central y lidera en solitario el torneo Clausura. El gol de la visita lo hizo Federico Martínez en el minuto 32 del primer tiempo.
Liverpool le ganó a Nacional 1-0 en el Gran Parque Central y lidera el Clausura
Nacional perdió, además, la oportunidad de quedar primero en el Clausura y acercarse a Peñarol en la Anual. Liverpool lidera en solitario el Clausura.
Los dirigidos por Jorge Fossati le quitaron a Nacional la posibilidad de alcanzar la punta del Clausura y de acercarse a Peñarol en la Anual, aprovechando un nuevo traspié del equipo de Diego Aguirre, que el viernes de noche había empatado con Juventud de Las Piedras.
Seguí leyendo
Ganó Liverpool a Peñarol 1 a 0, con gol de Federico Martínez en el Parque Viera
Ahora Liverpool lidera con 27, seguido de Montevideo City Torque con 25 y Nacional 23. Deportivo Maldonado y Peñarol tienen 21 puntos.
En la Anual, Peñarol lidera con 64 y el escolta es Deportivo Maldonado con 62. Le siguen Torque con 60 y Nacional con 58.
Temas de la nota
Lo más visto
testimonio
"En Uruguay no hay justicia para pobres", dice el viudo de la mujer que murió hace dos años en accidente del ómnibus
VOTACIÓN HASTA LAS 19:00
Extienden dos horas la votación en Brasil por dificultades para acceder a las urnas en algunas ciudades; escrutinio en pausa
Homicidio en canelones
Un hombre fue asesinado y otro herido durante un ataque con arma de fuego en Santa Lucía
presidente reelecto
Lula da Silva ganó la elección en Brasil: se impuso ante Flávio Bolsonaro y tendrá su cuarto mandato
Homicidio en Montevideo
Dejá tu comentario