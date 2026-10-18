Ganó Liverpool a Peñarol 1 a 0, con gol de Federico Martínez en el Parque Viera

Liverpool le ganó 1 a 0 a Peñarol en la fecha 11 del Torneo Clausura, en cuya tabla quedó puntero.

El primer tiempo terminó con un 0 a 0 en el marcador, y un jugador menos para el equipo de Diego Aguirre, por doble amarilla para Jesús Trindade (14' y 47').

El gol llegó a los 73 minutos. Fue de Federico Martínez para Liverpool, y así el anfitrión pasó a ganar 1 a 0 el partido.

Seguí leyendo Diego Forlán: "Hace mucho tiempo que no veía jugar a jugadores de la Selección Uruguaya de la manera que lo hicieron"

Otro jugador aurinegro con amarilla en esa primera parte fue Mauricio Lemos, que fue sustituido luego por Thiago Espinosa. En Liverpool, Enzo Castillo.

En el segundo tiempo, las amarillas fueron para Eric Remedi, Germán Pazzela y Eduardo Darias en Peñarol, y Kevin Lewis, Nicolás Garayalde y Santiago Milano en Liverpool.

El equipo de Diego Aguirre necesitaba ganar para mantener su diferencia de puntos en la tabla Anual y no perder el Clausura.

Esteban Ostojich fue el árbitro principal. Lo acompañaron Carlos Barreiro y Federico Piccardo como asistentes, Felipe Vikonis como cuarto árbitro y Diego Dunajec en el VAR.

Los detalles del partido: