Líder narco de Maldonado fue condenado a casi cuatro años de prisión; Operación Jacobo tuvo 10 condenados

La Justicia condenó a 10 personas por la Operación Jacobo, una de las investigaciones antidrogas que permitió desarticular una organización criminal vinculada al narcotráfico y al tráfico de armas en Maldonado.

El líder de la red, un hombre de 28 años, fue condenado a tres años y diez meses de prisión como autor de un delito continuado de suministro de drogas en reiteración real con tráfico interno de armas de fuego y municiones. Según supo Subrayado, reconoció los delitos y tuvo una reducción de la pena.

Además, otros ocho integrantes de la organización, de entre 19 y 45 años, fueron condenados por suministro continuado de drogas, con penas de entre dos años y dos años y seis meses de prisión. Un décimo involucrado, de 35 años, recibió una condena de 10 meses de prisión por dos delitos de receptación agravada, pena que fue sustituida por libertad a prueba.

Seguí leyendo Allanamientos en Maldonado: 15 detenidos y la incautación de más de 300 mil dosis de cocaína valor USD 3 millones

La investigación terminó también en la imputación otras dos personas. Un hombre de 27 años fue imputado por suministro continuado de drogas y tráfico interno de armas, quedando en prisión preventiva por 180 días, mientras que otro de 20 años fue imputado por tenencia de drogas no para consumo, con arresto domiciliario total y tobillera electrónica por 90 días.

Más de 57 kilos de cocaína y bienes millonarios incautados

ABOGADO MALDONADO Marcos Pacheco, abogado.

La Justicia incautó droga, armas, municiones, dinero y una importante flota de vehículos vinculados a la organización. Entre los bienes decomisados figuran $471.958, USD 741, tres camionetas de alta gama, cinco autos y tres motos.

La Operación Jacobo fue realizada por la Brigada Departamental Antidrogas, que encabezó 16 allanamientos simultáneos en Punta del Este, Lausana, Maldonado Nuevo, Sarubi, Barrio Rivera, Maldonado Park y Los Olivos, procedimientos que permitieron la detención inicial de 15 personas.

Hasta el momento, la investigación permitió incautar más de 57 kilos de cocaína, equivalentes a más de 300.000 dosis, valuadas en más de tres millones de dólares, además de armas de fuego relacionadas con hechos delictivos y vehículos utilizados por la organización.

Cabecilla administraba unas 20 bocas de droga

Al informar sobre el operativo, el ministro del Interior, Carlos Negro, destacó que la investigación representó “un duro golpe” para las organizaciones criminales que operan en el departamento y valoró el trabajo de la Policía de Maldonado y de la Brigada Antidrogas.

Según explicó el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, la organización era liderada por un delincuente con antecedentes penales que administraba unas 20 bocas de venta de drogas en San Carlos, Maldonado y Punta del Este.

La investigación se inició con la incautación de más de 53 kilos de cocaína de máxima pureza y permitió identificar una estructura dedicada a la distribución masiva de drogas en el departamento. También se incautaron vehículos de alta gama y motocicletas utilizadas para el reparto de droga, modalidad que formaba parte de la operativa habitual de la organización.