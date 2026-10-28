Libertad de prensa y convivencia política: Orsi, Sanguinetti y Lacalle Herrera en aniversario de Búsqueda

El presidente Yamandú Orsi y los ex mandatarios Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera participaron este miércoles de un conversatorio a propósito del aniversario del semanario Búsqueda.

Los tres destacaron la importancia de la libertad de prensa y la convivencia política que en Uruguay permite reunir en un mismo estrado, para conversar y debatir, a presidentes de distintos partidos políticos.

El presidente Orsi señaló el valor de reunir a dirigentes de primera línea de partidos políticos distintos y destacó cómo se observa esto a nivel internacional.

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“Somos un país donde los presidentes podemos sentarnos a intercambiar puntos de vista y demostrarle a quien nos ve de afuera que la convivencia sigue siendo un valor muy uruguayo”, destacó.

El presidente Yamandú Orsi y los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera participaron hoy del aniversario del semanario Búsqueda.

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Por su parte, Lacalle Herrera cuestionó “el poder” que ostentan los sindicatos y se preguntó de dónde proviene esa realidad.

“No vamos a negar que es un poder que incide y mucho en la vida nacional. A los partidos políticos nos piden legitimidad de origen, finanzas, y una Corte Electoral dedicada a mirarnos. No tenemos la misma certeza de dónde proviene el poder sindical que es tan importante”, dijo el ex presidente (1990-1995).

A su turno, el ex presidente Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) habló de “la nueva raza de periodistas independientes, lo cual no quiere decir sin definición política”.

“Lo esencial es que no hay democracia sin periodismo, porque el periodismo es la expresión real de la libertad de expresión del pensamiento. Y la libertad de expresión del pensamiento es la garantía de todos los demás derechos, cuando se limita esa entran en riesgo todos los demás derechos”, concluyó.