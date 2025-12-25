Le dispararon en ambas piernas a un policía en Piedras Blancas; el delincuente fue detenido

Un policía fue internado en el Hospital Policial a las cuatro de la madrugada de este jueves 25 de diciembre, luego de que fuera baleado en ambas piernas. Recibió múltiples disparos.
El policía estaba con un familiar cuando recibió múltiples heridas de bala en ambas piernas.
Según dijo un familiar, ambos cruzaron por el frente de una vivienda donde hay un almacén y una boca de drogas, sobre la calle José Ramírez. El funcionario discutió con un hombre que sacó un arma y lo atacó.
El familiar llamó al 911 y un patrullero trasladó a la víctima al hospital, donde los médicos observaron que las heridas fueron con entrada del proyectil pero sin salida, señala la información a la que accedió Subrayado.
La Policía fue al domicilio donde se encontraba el atacante y lo arrestó. Ahora está en una dependencia policial, a disposición de la Fiscalía.
En tanto, el herido se recupera. De momento, la Policía no brindó más información.
