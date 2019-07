Larrañaga en cadena nacional: "Si no hacemos esto los delincuentes nos llevan puestos"

La reforma, que recogió más de 400.000 firmas para convocar a la consulta popular, propone crear una guardia nacional con militares que cumplirán funciones policiales.

Además habilita los allanamientos nocturnos de los hogares para atacar a los traficantes de drogas, obliga a cumplir las penas establecidas por la Justicia y establece la prisión perpetua para los delitos más graves, revisable transcurridos los primeros 30 años de condena.

“No se puede seguir así. El país necesita orden. Salimos a buscar firmas para respaldar un proyecto con normas que defiendan a la gente honesta. Le presentamos a los uruguayos una reforma de cuatro puntos, precisa y contundente”, dijo Larrañaga en un mensaje grabado que duró poco más de 9 minutos.

“Para ser claros, esta reforma no va contra ningún derecho, va contra la delincuencia. Esta reforma genera nuevos instrumentos para proteger los derechos humanos de los uruguayos, que todos los días son agredidos por la delincuencia”, señaló el líder de Alianza Nacional.

PENA COMPLETA

“La reforma propone que los que cometan delitos graves o gravísimos cumplan la pena en su totalidad y no reciban beneficios liberatorios”, destacó.

PRISIÓN PERMANENTE

“Otro cambio proyectado en la reforma es la creación de una Pena de Reclusión Permanente Revisable. Existen delitos tan aberrantes que justifican una severa respuesta de la sociedad. Esta pena se aplicará a los que violan o abusan y posteriormente maten a un menor de edad, a los sicarios que matan a cambio de un precio, a los homicidas múltiples”, dijo Larrañaga.

“Este tipo de delincuentes suelen tener personalidades que hacen extremadamente difícil o imposible su recuperación. El proyecto prevé que estos delincuentes permanecerán 30 años recluidos y recién cumplido ese plazo podrán recuperar su libertad solo si se demuestra su rehabilitación”, agregó.

“¿Acaso no tiene la sociedad el derecho a protegerse de esos individuos probadamente peligrosos? Esta pregunta fue respondida por varios países y así es que existe en gran parte de Europa y de América”, señaló.

placa-homicidio-rapiñas-guapo.jpg

ALLANAMIENTO NOCTURNO

“El proyecto de reforma prevé habilitar que por ley se establezcan las condiciones para que un juez pueda, cuando haya fundadas sospechas, ordenar de forma escrita, allanamientos para combatir la delincuencia en horas de la noche como ya lo pueden hacer durante el día”, recordó Larrañaga.

GUARDIA MILITAR

“Otra propuesta es la creación de una segunda fuerza que ayude a la policía, la creación de una Guardia Nacional compuesta por efectivos militares, los que seguirán dependiendo del Ministerio de Defensa. Considero que muchas de las críticas a esta propuesta obedecen exclusivamente a prejuicios ideológicos. Las víctimas y los delincuentes no tienen ideología. Las respuestas a esos problemas tampoco”, señaló.

“El año pasado se aprobó una ley por la cual se encomendó a todas las Fuerzas Armadas funciones de policía en la zona fronteriza de 20 kilómetros. El Gobierno ha demorado en reglamentar esta ley porque en los hechos, si lo hace y empieza a regir, nos termina dando la razón: utilizan militares en funciones de policía”, dijo el senador blanco.

“Los efectivos de la Guardia Nacional a crearse recibirán la formación previa para sus nuevos cometidos y sus tareas estarán sujetas a la Ley de Procedimiento Policial. Este modelo de fuerzas de seguridad con organización militar ya existe con notable eficacia en países de Europa y en Chile. Nada tiene que ver el modelo aplicado en México y Brasil como han equivocadamente sostenido como crítica. Me pregunto ¿alguien que está siendo apuntado con un arma por un delincuente tendría reparos en que sea un militar el que lo proteja? Bueno, increíblemente sí, para algunos sí. Son los mismos que nos trajeron hasta acá, hasta la debacle que hoy padecemos”, apuntó.

LOS RELATOS

“El 27 de octubre junto con la hoja del partido de su preferencia, ponga la papeleta del SI. Tenga claro, esta reforma no limita ningún derecho. No es regresiva, protege los derechos humanos de los habitantes de la República. La reforma que proponemos es la forma. Es la forma de luchar contra la delincuencia y contra los que debiendo combatirla, no lo han hecho. Hay que terminar con los relatos. Manda la realidad. La realidad es que si no hacemos esto, si no se cambia, los delincuentes nos llevan puestos. Esta es la única propuesta real y concreta para cambiar la realidad que sufrimos. Para vivir sin miedo, en octubre vote si”, terminó Larrañaga su mensaje en cadena nacional.