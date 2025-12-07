El piloto británico Lando Norris (McLaren) se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 este domingo por primera vez en su carrera, tras acabar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi, que ganó el neerlandés Max Verstappen.
Lando Norris campeón 2025 de la Fórmula 1: llegó tercero en Abu Dabi pero le ganó por 2 puntos a Verstappen
La Fórmula 1 tuvo este domingo a un nuevo campeón: el británico Lando Norris levantó el trofeo tras superar por dos puntos a Verstappen, que ganó el gran premio de Abu Dabi.
El piloto de Red Bull necesitaba ganar en Abu Dabi y que Norris no acabase en el podio, pero el piloto británico de 26 años controló la carrera para acabar tercero, por detrás de su compañero australiano Oscar Piastri, cuyas opciones de ganar el Mundial desaparecieron por el rendimiento de Verstappen.
Pese a no llevarse el Mundial, el tetracampeón del mundo ha protagonizado una magnífica temporada, siendo el único piloto en poder rivalizar con los McLaren y pese a estar a 104 puntos del liderato tras las primeras 15 carreras, tuvo una remonta épica y terminó el Mundial a solo dos unidades de Norris (423 a 421).
Piastri, que también tenía chances de ser campeón, finalizó el año en la tercera posición, con 410 puntos.
