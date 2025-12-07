RECIBÍ EL NEWSLETTER
CAMPEÓN POR PRIMERA VEZ

Lando Norris campeón 2025 de la Fórmula 1: llegó tercero en Abu Dabi pero le ganó por 2 puntos a Verstappen

La Fórmula 1 tuvo este domingo a un nuevo campeón: el británico Lando Norris levantó el trofeo tras superar por dos puntos a Verstappen, que ganó el gran premio de Abu Dabi.

Lando Norris festeja el título de la Fórmula 1. Foto: AFP

Lando Norris festeja el título de la Fórmula 1. Foto: AFP

El piloto británico Lando Norris (McLaren) se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 este domingo por primera vez en su carrera, tras acabar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi, que ganó el neerlandés Max Verstappen.

El piloto de Red Bull necesitaba ganar en Abu Dabi y que Norris no acabase en el podio, pero el piloto británico de 26 años controló la carrera para acabar tercero, por detrás de su compañero australiano Oscar Piastri, cuyas opciones de ganar el Mundial desaparecieron por el rendimiento de Verstappen.

Pese a no llevarse el Mundial, el tetracampeón del mundo ha protagonizado una magnífica temporada, siendo el único piloto en poder rivalizar con los McLaren y pese a estar a 104 puntos del liderato tras las primeras 15 carreras, tuvo una remonta épica y terminó el Mundial a solo dos unidades de Norris (423 a 421).

flavio perchman dijo que ya hubo contactos con suarez y que le gustaria conseguir un amistoso con messi
Seguí leyendo

Flavio Perchman dijo que ya hubo contactos con Suárez y que le gustaría conseguir un amistoso con Messi

Piastri, que también tenía chances de ser campeón, finalizó el año en la tercera posición, con 410 puntos.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

video
FEMICIDIO E INTENTO DE SUICIDIO

Femicidio en Treinta y Tres: una mujer fue asesinada por su expareja en una estación de servicio
BIENES INCAUTADOS

Condenada por comprar autos e inmuebles por más de USD 140.000; declaró que fue con "ahorros" de venta informal de ropa
CIBERSEGURIDAD EN EL ESTADO

Orsi firmó decreto con plazo de 120 días para que oficinas públicas activen sistemas de autenticación multifactor
SE INAUGURARÁ EN FEBRERO O MARZO

Nuevo barco eléctrico de Buquebus está terminado y la empresa coordina para que Orsi y Milei estén en paseo inaugural
EN EL BALNEARIO BUENOS AIRES

Maldonado: atropelló con su auto a una mujer que iba en moto, se detuvo, miró para atrás y escapó del lugar

Te puede interesar

La estación de servicio de Treinta y Tres donde ocurrió el femicidio. Foto: Paola Elso. video
FEMICIDIO E INTENTO DE SUICIDIO

Femicidio en Treinta y Tres: una mujer fue asesinada por su expareja en una estación de servicio
Maldonado: atropelló con su auto a una mujer que iba en moto, se detuvo, miró para atrás y escapó del lugar video
EN EL BALNEARIO BUENOS AIRES

Maldonado: atropelló con su auto a una mujer que iba en moto, se detuvo, miró para atrás y escapó del lugar
Llevaba 15 kilos de cocaína en su auto; la policía lo detuvo, lo imputaron y condenaron a 4 años de cárcel video
EL PINAR, CANELONES

Llevaba 15 kilos de cocaína en su auto; la policía lo detuvo, lo imputaron y condenaron a 4 años de cárcel

Dejá tu comentario