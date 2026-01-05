RECIBÍ EL NEWSLETTER
PREOCUPACIÓN EN PESCADORES Y VECINOS

Laguna de Rocha: la sequía y los fuertes vientos dejaron a los barcos de pescadores anclados en la arena

La situación genera preocupación en pescadores y vecinos de la zona por la afectación que causa en los trabajadores.

barco-pesquero-ancla-rocha

Hay preocupación por los niveles de agua en la Laguna de Rocha debido a la sequía y la afectación para los pescadores de la zona.

José Lobato habló con Subrayado sobre la situación actual y el anhelo de que el próximo temporal haga que la laguna se conecte con el mar para poder abastecerse. "Hace falta mucha agua", aseguró.

La situación de sequía perjudica no solo a los pescadores sino también al ecosistema de la laguna desde hace aproximadamente un mes. En ese tiempo, el bajo nivel del agua, eleva la temperatura y perjudica a los peces por un mayor movimiento, lo que requiere que consuma más oxígeno, pero no tiene suficiente a disposición, y en algunos casos, terminan muriendo. En caso de pescar, se debe colocar de inmediato en el frío para su conservación.

investigan causa de erupcion cutanea en multiples consultas de personas que se banaron en el rio uruguay
Seguí leyendo

Investigan causa de erupción cutánea en "múltiples consultas" de personas que se bañaron en el río Uruguay

Estela Huelmo aseguró que con los niveles actuales de agua no se puede salir a pescar, porque hay que recorrer mayores distancias para alcanzar algo de profundidad. Los pescadores esperan que el viento calme y que el agua pueda volver a la laguna, pero también hace falta que llueva.

Los vecinos de la Laguna de Rocha también expresaron su preocupación por la bajante debido a la sequía y los vientos fuertes del suroeste que retiraron el agua.

VECINOS LA LAGUNA

Temas de la nota

Lo más visto

video
ENTREVISTA

"Nosotros estamos a cargo" en Venezuela, "Cuba está lista para caer", y con México "algo hay que hacer", dijo Trump
Homicidio en montevideo

Un hombre fue asesinado en Parque Batlle: el homicida lo atacó con arma blanca y fugó
TRIBUNAL DE ESTADOS UNIDOS

Nicolás Maduro comparece este lunes ante un juez de Nueva York; enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo
Sociedad

Se llama Nehitan, pesó 3,8 kilos, nació en el Pereira Rossell y es el primer bebé en nacer en 2026
NUEVAS TARIFAS

Este lunes aumentó el precio del boleto en Montevideo: estos son los nuevos valores

Te puede interesar

El juzgado de Mangattan donde compareció Nicolás Maduro. Foto: AFP
MANHATTAN, NUEVA YORK

Nicolás Maduro se declaró no culpable ante el tribunal de Nueva York y dijo que sigue siendo presidente de Venezuela
Nosotros estamos a cargo en Venezuela, Cuba está lista para caer, y con México algo hay que hacer, dijo Trump video
ENTREVISTA

"Nosotros estamos a cargo" en Venezuela, "Cuba está lista para caer", y con México "algo hay que hacer", dijo Trump
Álvaro Padrón, asesor de Orsi: Venezuela es una excusa para una operación mucho más amplia video
ANALISTA INTERNACIONAL Y ASESOR DEL PRESIDENTE

Álvaro Padrón, asesor de Orsi: "Venezuela es una excusa para una operación mucho más amplia"

Dejá tu comentario