Laguna de Rocha: la sequía y los fuertes vientos dejaron a los barcos de pescadores anclados en la arena

Hay preocupación por los niveles de agua en la Laguna de Rocha debido a la sequía y la afectación para los pescadores de la zona.

José Lobato habló con Subrayado sobre la situación actual y el anhelo de que el próximo temporal haga que la laguna se conecte con el mar para poder abastecerse. "Hace falta mucha agua", aseguró.

La situación de sequía perjudica no solo a los pescadores sino también al ecosistema de la laguna desde hace aproximadamente un mes. En ese tiempo, el bajo nivel del agua, eleva la temperatura y perjudica a los peces por un mayor movimiento, lo que requiere que consuma más oxígeno, pero no tiene suficiente a disposición, y en algunos casos, terminan muriendo. En caso de pescar, se debe colocar de inmediato en el frío para su conservación.

Estela Huelmo aseguró que con los niveles actuales de agua no se puede salir a pescar, porque hay que recorrer mayores distancias para alcanzar algo de profundidad. Los pescadores esperan que el viento calme y que el agua pueda volver a la laguna, pero también hace falta que llueva.

Los vecinos de la Laguna de Rocha también expresaron su preocupación por la bajante debido a la sequía y los vientos fuertes del suroeste que retiraron el agua.