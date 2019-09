Lágrimas de Nadal al ganar el US Open: "Cada victoria puede ser la última"

Tenía 19 años cuando ganó su primero en Francia y a los 33, la emoción en el Arthur Ashe fue la misma. Son tantas las lesiones que ha enfrentado a lo largo de su carrera, que Nadal no sabe cuál título será el último.

"Estoy viejo", bromeó Rafa a periodistas ya pasadas las emociones de la ceremonia en la que recibió el trofeo, que había ganado en otras tres oportunidades.

"Ver todas las cosas que he pasado, poder aún estar aquí, es todo muy especial para mi. He pasado por momentos difíciles, físicos especialmente. Cuando tienes problemas físicos, lo mental se vuelve más difícil".

Por eso "durante mi carrera nunca he sabido si cada victoria es alguna de las últimas oportunidades y siempre lo he vivido así", pero "quizás dentro de la mala suerte que he tenido por las lesiones también eso me ha hecho siempre valorar cada cada momento bueno".

Nadal venía de vencer al ruso Daniil Medvedev en una épica final a cinco sets que se extendió por casi cinco horas.

"Cuando te muestran un video de eso pues también en cierto modo te das cuenta de todo el camino que llevas, lo que has hecho. Eso, unido al momento de cansancio o de desgaste mental, de felicidad de haber conseguido la victoria con una pista llena también entregada, pues ha hecho que ha sido un poquito más difícil resistirme contra las emociones".

Con el título del domingo, Nadal quedó a un título del récord de 20 Grand Slams de Roger Federer y de cinco US Open que mantienen Federer, Pete Sampras y Jimmy Connors.

Pero insistió que los récords no es algo que le quiten el sueño.

"Siempre he dicho que me gustaría ser el que gane más, pero no estoy pensando en eso cuando entreno, cuando no estoy jugando. Practico el tenis porque amo jugar tenis y no puedo pensar solo en Grand Slams porque el tenis es más que Grand Slams", señaló.

"Juego porque me hace feliz, la victoria de hoy me hace feliz... Me honra ser parte de esta batalla".

Señaló así mismo que no enfoca su calendario en ganar puntos para ser el 1 del mundo.

"Si soy capaz de llegar al 1 a mi manera, genial, pero hoy no es mi objetivo principal", explicó. "A mi edad y con mis objetivos, no puedo perder tiempo pensando en mi carrera en otra forma. Mi objetivo es jugar tanto como pueda, no puedo perder energía y tiempo siguiendo el número 1".

CUARTO POR AHORA

Nadal, número 2 mundial, se queda a 640 puntos del rey de la ATP Novak Djokovic, mientras que el ruso Daniil Medvedev, finalista en Flushing Meadows, se sitúa cuarto, por detrás de Roger Federer, en la lista publicada este lunes.

Entre los sudamericanos, el mejor clasificado es el argentino Diego Schwartzman, cuartofinalista ante Nadal, que gana cinco puestos y se sitúa 16º.

Su compatriota Juan Martín del Potro, finalista el año pasado y que volverá a la competición a mediados de octubre tras ser operado a finales de junio de una fractura en la rótula derecha, pierde 55 posiciones y es 71º al no poder participar en la edición que acaba de finalizar.

El uruguayo Pablo Cuevas está en el puesto 44.

Ningún torneo en el circuito principal de la ATP está previsto esta semana debido a que el fin de semana se dedicará a los grupos regionales (I y II) de la Copa Davis.

-- Clasificación ATP del 9 de septiembre:

1. Novak Djokovic (SRB) 9865 pts

2. Rafael Nadal (ESP) 9225

3. Roger Federer (SUI) 7130

4. Daniil Medvedev (RUS) 5235 (+1)

5. Dominic Thiem (AUT) 4575 (-1)

6. Alexander Zverev (GER) 4095

7. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3420 (+1)

8. Kei Nishikori (JPN) 3375 (-1)

9. Karen Khachanov (RUS) 2810

10. Roberto Bautista (ESP) 2575

11. Fabio Fognini (ITA) 2475

12. Gaël Monfils (FRA) 2455 (+1)

13. Matteo Berrettini (ITA) 2245 (+12)

14. David Goffin (BEL) 2055 (+1)

15. Borna Coric (CRO) 2025 (-3)

16. Diego Schwartzman (ARG) 1995 (+5)

17. Nikoloz Basilashvili (GEO) 1895 (+1)

18. Kevin Anderson (RSA) 1870 (-1)

19. Stan Wawrinka (SUI) 1805 (+5)

20. John Isner (USA) 1805 (-6)

...

22. Guido Pella (ARG) 1.655 (-2)

34. Christian Garín (CHI) 1.299 (-2)

35. Fernando Verdasco (ESP) 1.265 (-1)

44. Pablo Cuevas (URU) 1.058 (+9)

49. Albert Ramos (ESP) 1.035 (+2)

50. Pablo Andújar (ESP) 1.023 (+20)

54. Feliciano López (ESP) 1.003 (+7)

56. Juan Ignacio Londero (ARG) 1.000

62. Pablo Carreño (ESP) 897 (+7)

70. Federico Delbonis (ARG) 857 (-3)

71. Juan Martín Del Potro (ARG) 850 (-55)

74. Nicolás Jarry (CHI) 785 (-1)

76. Roberto Carballés (ESP) 752

83. Hugo Dellien (BOL) 656 (+1)

99. Leonardo Mayer (ARG) 555 (-4)