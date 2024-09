Lacalle Pou "tiene la responsabilidad y obligación" de defender la ley sobre seguridad social, dice Delgado

El candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado , defendió que el presidente Luis Lacalle Pou defienda el proyecto sobre seguridad social. "El presidente de la República como principal referente político del país, va a decir su opinión y va a tratar de que este plebiscito no salga", señaló.

"Porque es malo para el Uruguay económico", afirmó el nacionalista. Y dijo que habrá un "colapso económico" y "no se van a poder pagar las jubilaciones" si se aprueba el plebiscito que impulsa el PIT-CNT.

"El presidente tiene la responsabilidad y la obligación de defender una ley de este gobierno, defender los intereses del Uruguay del futuro", señaló. Y criticó al Frente Amplio por no tomar posición, y dejar libertad de acción.

"No puedo entender cómo hay partidos que deciden no pronunciarse, por problemas internos. La interna no te puede condicionar cuando está en juego la estabilidad económica del Uruguay", apuntó Delgado.