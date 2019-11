Lacalle Pou sumó el apoyo del edil más joven del Frente Amplio en Florida

Devitta tiene 24 años, es oriundo de la localidad de 25 de Mayo, y viaja regularmente a Montevideo, donde estudia en la Facultad de Veterinaria.

De familia de raíces frenteamplistas, Devitta fue electo en 2015 como suplente del edil Guillermo Dati, por la lista 711. En 2017, asumió la titularidad de la banca y se convirtió en el edil más joven de la Junta Departamental de Florida.

Devitta confesó a Subrayado que en la primera vuelta de octubre votó a Daniel Martínez, pero que “no estaba muy convencido” de apoyar a la fórmula frenteamplista para el balotaje.

Pero “después del debate me terminé de decidir”, aseguró Devitta, quien dijo que el apoyo familiar fue fundamental para inclinar la balanza hacia Lacalle Pou.

Sobre el candidato nacionalista sostuvo que lo percibió “más maduro de lo que pensaba” y que le dio “seguridad y confianza”. “Para el futuro, es la mejor opción”, subrayó.

Devitta contó que el domingo se mensajeó con Lacalle Pou y el lunes, junto a Guillermo Dati y al exintendente Carlos Enciso, se reunieron con el candidato nacionalista en Florida, en el marco de su gira final de campaña por el interior.

Recibimos con mucha alegría el apoyo a @LuisLacallePou al Edil (FA) más joven de la Junta Deptal. de Florida, "Nacho" Devitta. Es la confirmación de la confianza que se viene generando como alternativa que trasciende lo partidario con la fórmula Luis-Beatriz!! #AhoraSi pic.twitter.com/g32rkdeREy — Carlos Enciso (@PajaroEnciso) November 19, 2019

Ahora, Ignacio Devitta pretende adherir a la agrupación “Manuel Oribe” que lidera Enciso.

Al ser consultado sobre si va a renunciar a su banca, afirmó que no pretende dejar el cargo, y que al respecto ya intercambió mensajes con excompañeros de bancada y el tono no fue “nada amistoso”, confesó. Como su primer suplente no es del Frente Amplio, la banca igualmente no quedaría dentro de la coalición de izquierda, dijo.

“Dudé mucho en tomar la decisión, pero ahora que la tomé, no me arrepiento”, concluyó.