Lacalle Pou respaldó a la ANEP en el conflicto del IAVA y cuestionó los daños en el salón estudiantil

“Respeto y respaldo lo actuado por la ANEP”, dijo Lacalle Pou en rueda de prensa y luego comentó: “Todos sabemos que las escuelas, los liceos, las UTU son de todos, lo bancan todos con sus impuestos. ¿Alguien en su casa hace lo que hacen en ese salón? Hay que cuidar lo que es de todos como si fuera propio. No tiene que tenernos orgullosos lo que se hace con ese edificio”.

Lacalle Pou dijo que entiende “la rebeldía” de los jóvenes, pero agregó “esa rebeldía tiene un freno, que es cuando dañás un bien común. La rebeldía con causa es bienvenida, pero qué necesidad de romper, dañar, eso no lo comparto”.

El presidente no se refirió al fondo del conflicto ni la separación del cargo del director del IAVA, pero dijo que “las leyes están para cumplirse y los reglamentos también”.

El director del IAVA fue sumariado y separado del cargo por no cumplir la orden de la Dirección de Secundaria de abrir y despejar el salón que el gremio de estudiantes utiliza para sus reuniones.

En cuanto a la participación de los sindicatos de Secundaria en el conflicto (que apoyan a los estudiantes del IAVA y exigen a la ANEP el reintegro del director) Lacalle Pou comentó: “Claramente, y no lo estoy objetando, los sindicatos tienen un perfil que de alguna manera tienen una afiliación y no están de acuerdo con las políticas que lleva el gobierno. Lo comprendo pero no compartimos el fin”.

El mandatario finalmente defendió la reforma educativa que lleva adelante el gobierno y que tiene a los sindicatos de la educación en conflicto con las autoridades de la ANEP.

“Si la educación va mal ¿qué hacés, te apoltronás, te quedás sentado, va mal pero no importa? No estamos en ese camino. Preferimos tener estos conflictos y que se solucionen pacíficamente, que seguir en este status quo”, apuntó.