Lacalle Pou presentó ley de urgente consideración a los socios de la coalición

Lo hará ante los líderes de los cinco sectores políticos que integran la llamada "coalición multicolor".

Los detalles de este proyecto fueron comentados por el propio Lacalle Pou en una entrevista con radio El Espectador.

La norma espera ser aprobada en los primeras semanas de gobierno y contiene resoluciones sobre temas de seguridad, salud, educación y otros asuntos centrales de la nueva administración que comenzará a funcionar el 1º de marzo.

La presentación será llevada a cabo desde la hora 10 por el futuro prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, autor del texto.

Lacalle Pou dijo que tras la presentación habrá una instancia primero de consulta y luego de dialogo con los socios de la coalición.

Luego habrá otra instancia de presentación en sociedad, cuyos detalles se están ultimando con Roberto Lafluf, el publicista que trabaja con el presidente electo.

El mandatario electo se propone encabezar la ley con un texto firmado por él explicando el alcance del trabajo.

En las próximas horas, luego de las correcciones y enmiendas, la ley estará disponible en internet para todos los ciudadanos, señaló Lacalle Pou.

UN BORRADOR

"El texto es un borrador", explicó, y dijo que fue concebido como el inicio de una discusión más larga y profunda.

"Puede quedar en 200 artículos o en 600. Todo depende de los aportes y el rechazo de los socios de la coalición", afirmó Lacalle Pou.

La ley de urgente consideración reúne las iniciativas del Partido Nacional, pero también de los socios. De algún modo está contenido el programa "Compromiso con el país".

Aún así, dijo Lacalle Pou, se sabe que habrá "elementos de fricción" y puntos que no puedan salir a flote para su aprobación.

Para Lacalle, todos los temas son importantes, más allá de las prioridades del gobierno electo.

Comparó la norma que se presentará hoy con un "mecanismo de relojería".

"La idea no es poner un biombo a la política", sostuvo. "Pude pasar que nos digan 'esto no lo llevamos'. Y bueno, es lo natural de la vida. También puede pasar que se incorporen cosas que no están contenidas en la ley".

Sobre el carácter de urgente consideración, dijo el presidente electo ue no hay que tomarse el nombre como algo preocupante.

"Desde que se reinstauró la democracia en Uruguay hubo 13 leyes de urgente consideración, seis de las cuales fueron presentadas en gobiernos del Frente amplio", señaló.

Recordó que en 2016, en una exposición pública ante empresarios y lídres de opinión, planteó una serie de potenciales escenarios del sistema político y allí mencionó como posibles un crecimiento del "parlamentarismo 3.0", la presencia de nuevos sectoires políticos en el sistema y la necesidad de una ley de urgente consideración para acelerar plazos y poner el país a funcionar.

"No podemos esperar un año para contar con el presupuesto", dijo.

PAZ SOCIAL

Lacalle Pou anticipa que habrá enfrentamientos y coincidencias con otros sectores que no integran la coalición.

"Sabemos por ejemplo que el PIT-CNT se va a oponer a la ley de ocupaciones. Pero la gente eligió un gobieno y una agenda nueva. Lo que hace diez años se consideraba bueno, ahora no lo es. Y nosotros como gobierno electo vamos a ser lo que es bueno y lo que es justo, que es lo que decidió la gente. Y todo dentro de la Constitución".

Y agregó: "por ejemplo con las reformas de la educación no vamos a quedarnos de brazos cruzados porque haya un gremio que se oponga. Es un gremio, y la protesta está dentro de la constitución, pero es un gremio que no representa a todos los actores sociales y políticos. ¿Vamos a permitir que haya uruguayos que no accedan a una buena educación porque no la puedan pagar? No."

Lacalle Pou dijo que la paz social se asegura anticipándose a los conflictos y buscando acuerdos previos.

"Con el PIT-CNT coincidimos en dos cosas: poder adquisitivo y la cantidad de salarios. Las dos están íntimamente relacionadas. La tensión hoy es la pérdida de puestos de trabajo. Y sin puestos de trabajo, no hay poder adquisitivo".

El gobierno electo y la central obrera tendrán en las próximas horas un segundo encuentro para analizar los ajustes que habrá con el consejo de salarios.

Lacalle Pou y su futura ministra de Economía Azucena Arbeleche proponen modificar algunos criterios de negociación, más allá de las ramas de actividad, teniendo en cuenta la zona en donde se encuentre la empresa (un supermercado de Durazno no puede negociar lo mismo que uno de Montevideo, dice), los mercados, la cantidad de empleados y otros elementos.

Hasta ahora la categorización por ramas refiere a sectores dinámicos, medios y en problemas como forma de ajuste. La negociación por sector, empresa por empresa, será más engorrosa.

Lacalle Pou dijo que la seguridad es otro capítulo importante. Llevará 7 capítulos de la ley de urgente consideración y plantea en el enfoque de trabajo del actual gobierno.

El gobierno electo ya hizo púiblicos los nombres de director nacional de Policía y del jefe de Policìa de Montevideo, entre otros cargos.

El presidente electo dijo que le pareció "extraño" que en pocos dias varios policìas hayan sido atacados en la via pública para robarles el arma.

"No tengo todos los elementos de juicio", dijo. "Pero resulta extraño, es raroque se haya ido a buscar a uniformados".

Sobre el plan del gobierno para favorecer la inmigración, Lacalle Pou dijo que "no es algo nuevo" y que existen ejemplos de países que han marcado el camino.

Puso como ejemplo el de Portugal. El presidente electo dijo que allí se establecieron facilidades para familias con un capital de ingreso al país de 500.000 dólares.

"Nosotros no vamos por la plata, vamos por las familias", dijo Lacalle Pou. "Se trata de una migración voluntaria que queremos captar. Les ofrecemos un país estable en un mundo cada vez más incierto, en particular en el Cono Sur. Hay mucha gente ávida de eso".

Prefirió no calificar las manifestaciones del expresidente José Mujica, quien critico la iniciativa señalando que preferiría atraer con ventajas impositivas a uruguayos en el exterior que más que a "100.0000 cagadores argentinos".

"Mujica también dijo que habría que traer indígenas del altiplano porque se quejan menos", recordó Lacalle Pou. "Pero yo no soy racista".

SEGURIDAD SOCIAL

Consultado sobre la seguridad social, Lacalle Pou dijo que hay que convocar a una instancia de expertos de todos los partdos polìticos.

Hay coincidencia, explicó, en cambiar el sistema, pero no en el alcance que ese cambio debe tener.

"Será una comisión con plazo perentorio. Algo para tomar decisiones", explicó.

No obstante, señaló que su opinión personal es no cambiar las reglas de los trabajadores actuales, sino que se aprueben cambios para los trabajadores del futuro, es decir para los que aun no ingresaron al mercado laboral.

"Después hay una serie de propuestas mixtas sobre cambios en el sistema de seguridad social que estamos dispuestos a analizar. Pero eso será con el conocimiento de los expertos de todo el sistema político".

Su futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, habló en el tema en su primera entrevista con los medios.

Lacalle Pou reveló que habló con él sobre el tema antes de esas manifestaciones y que estuvieron analizando la necesidad de que el cambio alcance no solo al BPS sino tambien a las otras paraestatales.