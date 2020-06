La suspensión de las clases presenciales en la capital departamental, la instalación de cinco puestos de control sanitario en los accesos de la ciudad y la realización de unos 1.000 test de Covid-19, fueron algunas de las medidas anunciadas por Lacalle Pou.

“Obviamente todas estas medidas no sirven de nada si en la ciudad de Treinta y Tres la gente no anda con el tapaboca y no mantiene un distanciamiento físico sostenido”, afirmó el mandatario.

Lacalle Pou se tomó unos minutos para hablarle al país. “Nos relajamos un poco. Lo vemos en las redes. Lo vemos en todos lados”, dijo.

“Yo no quiero alarmar por demás, porque no tengo datos significativos y no somos de alarmar por alarmar, pero con lo que está pasando al día de hoy retrocedimos algunos casilleros”, sostuvo.

“Y lo que todos pensamos que el Uruguay iba hacia esa nueva normalidad, que no era solo un tema sanitario, sino educativo, laboral, familiar, hoy nos obliga a poner pausa, a ir para atrás todo lo necesario”, agregó.

“La verdad que lo hacemos con pesar, pero es nuestro deber”, dijo.

Instó a “pensar que cada acción personal, colectiva, grupal puede beneficiar o perjudicar al todo”.

“Yo entiendo la necesidad de juntarse, de celebrar, pero no estamos todavía a tiempo, ya lo vamos a volver a hacer. Pero es muy importante que estos días se apriete el control sobre cada uno de nosotros y sobre nuestros amigos, familiares, compañeros, porque si no vamos a tener una recaída”, insistió.