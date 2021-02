Lacalle Pou: "Lejos de molestarme, me parece bien" que los partidos hagan propuestas

“Muchas de las cosas que se han propuesto son de sentido común. Algunas como la extensión del seguro de paro ya se ha hecho, también del seguro de paro parcial. Después vamos a agarrar el lápiz y papel y ver dentro de todas las propuestas cuáles pueden formar parte del conjunto”.

El mandatario dijo que en esta situación de pandemia, las iniciativas más fuertes del gobierno han tenido como eje: “una fuerte asistencia social y al mismo tiempo cuidar la plata de los uruguayos. Por eso se decidió separar el gasto Covid”.

“Al mismo tiempo se trata de hacer andar el país con las obras de infraestructura y que las medianas y pequeñas empresas tengan algún estímulo para seguir adelante”.

Respecto a las propuestas lanzadas por integrantes de la coalición multicolor, Lacalle Pou comentó que varios líderes lo contactaron antes y a modo de ejemplo dijo que Sanguinetti lo llamó por teléfono mientras Manini lo fue a visitar.

“Yo fui diputado y siempre lo hice para el bien del país. Lejos de molestarme, me parece bien” que los partidos hagan propuestas. (…) El Poder Ejecutivo tiene un ámbito formal pero no me cierro a tener conversaciones informales. Le resto dramatismo a ese tipo de cosas”, cerró.