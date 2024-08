Lacalle Pou inauguró la que dijo, es "una de las dos obras emblemáticas" de su gobierno, y comparó cifras con el 2019

“Hay dos obras que quiero nombrar para que vean lo significativo y la atención que el gobierno ha prestado estos años: el hospital del Cerro y la ruta 6”, dijo el mandatario, y agregó: “No debe haber ningún gobernante que no supiera que hace 50 años se puso la piedra fundamental del hospital del Cerro y algunos vecinos creían que el hospital se iba a hacer con la suma de piedras fundamentales. Ahí no había ni ignorancia ni desconocimiento, se tomaron decisiones y la decisión era hacer algo y por ende no hacer el hospital del Cerro. Notoriamente la mayor cantidad de usuarios de ASSE, de Salud Pública de Montevideo, están en Montevideo oeste, y casi todos los hospitales públicos y privados están en el Centro de Montevideo. No había una decisión de ser justos. Se conocía, se sabía, me imagino que se escucharon los reclamos, estuvo en los programas de gobierno de algún partido y no se había hecho nada. Y nosotros fuimos al Cerro en la campaña del 2014, volvimos en la del 2019 y le dijimos a los vecinos, incrédulos ellos, razones tenían para no creer, que si tocaba gobernar a la coalición de gobierno íbamos a hacer el hospital del Cerro, hospital que inauguramos hace ya un tiempo para esa barriada que tanto lo necesitaba”.