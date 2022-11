Lacalle Pou calificó de "payasada" polémica generada por ingreso excepcional de médico capilar

Consultado por Subrayado dijo que “parece un programa de farándula argentina” y aseguró que “es mentira”. Y agregó: “Tienen que preguntarle a los que mienten. Yo no puedo salir a desmentir las mentiras todo el tiempo”.

Sobre el tono político que adquirió el tema, fue consultado si correspondía la excepción de ingreso del médico. El presidente señaló que “correspondía porque estaba en un tema de franquicia que no tiene absolutamente nada que ver conmigo”. Y agregó: "Ustedes saben que contesto todo, atajo todos los penales. Esto me parece una payasada, me parece ridículo".