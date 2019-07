Lacalle Pou aseguró que la tarjeta "Medicfarma" de Sartori no está en su programa

El candidato del Partido Nacional a la Presidencia de República contó como surgió la idea de elegir a Beatriz Argimón como su compañera de fórmula, algo que ocurrió “hace un año y pico”, reveló, y que se concretó “hace 15 días”.

Consultado acerca de cómo hará para contemplar la presencia electoral de Juan Sartori y especialmente a quienes lo apoyaron el domingo con su voto (más de 90.000 personas) confiados en sus promesas de campaña, Lacalle Pou aseguró que respetará a cada ex precandidato y su expresión electoral para las elecciones nacionales de octubre.

“El Partido Nacional tuvo cinco precandidatos, y esos cuatro precandidatos restantes tendrán sus expresiones electorales, a mi no me corresponde más o menos calor según mi relación personal que la tengo y la tengo distinta con los distintos compañeros, notoriamente y a mi no me gusta de un día para el otro clavarme una sonrisa que no corresponde. Pero mi responsabilidad es que quien sea candidato al Senado va a tener igual trato que el resto de los compañeros sin perjuicio de mi preferencia personal”, respondió.

En cuanto a las promesas de Sartori, como la tarjeta Medicfarma con medicamentos gratis para jubilados y pensionistas, Lacalle Pou habló de ciertos “filtros” que tendrá a la hora de confeccionar el programa único del Partido Nacional.

El primero será “no desvirtuar los compromisos” que asumió Lacalle Pou en su campaña. “¿Qué compromisos asumo yo? Los que pueda cumplir, los que sean posibles, es más, hay que ser medio amarrete, cosa que no te excedas un poquito en un compromiso que no puedas cumplir”, aseguró.

“No voy a comprometer absolutamente nada que no sea posible”, insistió.

Concretamente, sobre la tarjeta Medicfarma de Sartori, Lacalle Pou aseguró que no la tiene “en carpeta”. “A priori no está en mi carpeta, me lo tienen que justificar muy bien”, destacó.