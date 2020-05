Lacalle Pou anunció testeos aleatorios y celebró que "no hay un descontrol" del coronavirus

En rueda de prensa el mandatario anunció que se realizarán “testeos aleatorios” en todo el país, como se hizo con trabajadores de la construcción, para intentar identificar a tiempo casos de coronavirus y posibles focos de la enfermedad.

En este sentido celebró que “no hay un descontrol” de la epidemia en Uruguay y aseguró que “no hay una aceleración del virus” en el país tras 56 días de declarada la emergencia sanitaria el 13 de marzo.

“Siempre creíamos que estábamos haciendo las cosas que debíamos y que podíamos hacer”, dijo en referencia a las primeras medidas adoptadas hace casi dos meses. “Ahora hay un respaldo mayor de la academia y la ciencia”, agregó al destacar el trabajo de asesoramiento que realizan científicos uruguayos convocados por el gobierno.

Consultado por el regreso de las clases presenciales en los distintos niveles de la enseñanza, Lacalle Pou contó que el martes mantuvo una reunión a distancia con el grupo de científicos que consulta el gobierno para definir cuándo y cómo volverán los alumnos a las aulas.

“La decisión es política y en este caso con una espalda más ancha”, dijo el presidente en referencia al respaldo que tendrá esa decisión en el trabajo de los científicos.

Consultado acerca del uso recomendado del tapabocas y si en algún momento se piensa en sancionar a quien no lo utilice, Lacalle Pou respondió de forma negativa: “No estoy dispuesto a sancionar a alguien por el no uso del tapabocas. La mayoría de los uruguayos entendió y lo usa. El uruguayo es responsable, por supuesto es que siempre hay un pícaro que no hace caso”.

SALUD BINACIONAL

El presidente anunció en Cerro Largo que trabaja con el gobierno de Brasil para aplicar una política de “salud binacional” ante la pandemia de coronavirus que preocupa a la población de frontera.

Lacalle Pou aseguró que hace esto “es lógico y justo” y dijo que se trabaja en “una coordinación más estrecha” con las autoridades brasileñas, en particular desde ambas cancillerías.

“Hay una predisposición del gobierno uruguayo en avanzar en este sentido. Desde que empezó todo este tema hemos tenido una coordinación bastante cercana entre las cancillerías”, agregó.

Volviendo sobre el desarrollo de la epidemia en Uruguay, destacó que “la conducta que tuvieron los uruguayos ayudó a que no se disparen los contagios”.

“Si hay contagios tenemos que tener capacidad de atender a las personas. En otros países vimos que tienen que elegir a qué pacientes atender, nosotros por suerte estamos lejos de eso”, dijo Lacalle Pou tras señalar que la disponibilidad de camas de CTI en Uruguay supera el 50%.

ZAFRA

Lacalle Pou anunció que se harán “testeos masivos” a los trabajadores que lleguen desde Brasil a fines de mayo para la zafra de la caña de azúcar en Bella Unión, Artigas.

El presidente dijo que de los 1.500 trabajadores que realizan la cosecha, unos 300 llegan desde Brasil.

Esos testeos masivos se harán al comienzo de la zafra, para luego continuar con análisis aleatorios de control entre los trabajadores y su entorno.

Consultado sobre la situación de los trabajadores brasileños que dieron positivo de Covid-19 en la cementera de Treinta y Tres, el mandatario destacó el trabajo “en tiempo y forma” que se hizo para detectar los casos a poco de llegar los funcionarios a Uruguay

“Me hubiera preocupado más si no se hubiera reaccionado en tiempo y forma”, dijo Lacalle Pou.