Incendio en pinturería en Pueblo Victoria provoca importante fuego y condiciones de combustión intensa

Próximo a las 18:30 horas de este sábado la Dirección Nacional de Bomberos tomó conocimiento de un incendio que estaba sucediendo en un local comercial, ubicado en la intersección de las calles Conciliación y Aurora, en jurisdicción del destacamento Belvedere, Pueblo Victoria .

Arribada la primera dotación al lugar, se constató un fuego violento en un comercio destinado a pinturería. La estructura siniestrada, de unos 40 por 20 m², estaba construida con paredes de ladrillo y techo liviano.

En el interior del local se encontraban dos vehículos livianos, resultando afectados junto a una importante cantidad de productos químicos y bidones, lo que generó una carga de fuego elevada y condiciones de combustión intensas. En forma preventiva, se hizo presente personal del destacamento de Materiales Peligrosos. No se reportaron víctimas al momento.

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Bomberos trabaja en el lugar con apoyo de una cisterna del destacamento Centro Cordón y personal del destacamento Maroñas.

Lohana Calleros, vocera de Bomberos dijo a Subrayado que el fuego está controlado pero activo y que "va a llevar bastante tiempo la extinción". Además contó que el techo colapsó y que se evacuaron viviendas linderas.