Lacalle: "De este pedacito de papel, que se llama credencial, sale el poder político legítimo que nadie puede negar en su legitimidad"

Recordó que vota desde 1962 y que su credencial cívica “tiene la marca de las batallas”. Al reflexionar sobre el acto eleccionario, el exmandatario dijo que “es el día más importante, a veces no nos damos cuenta, porque en nuestro país es fácil, no hay nadie que nos tire una pedrada, un policía que nos vigile, que nos maten, como pasa en Venezuela, como nunca han podido en Cuba, hace 60 años que no votan”.