REUNIÓN POR ATENTADO FISCAL DE CORTE

"La reunión es una señal muy potente del sistema democrático de que no va a aflojar ante las presiones del narcotráfico", dijo Pereira

El presidente del Frente Amplio expresó su solidaridad con Mónica Ferrero y dijo que es importante buscar posibles acuerdos para trabajar en una primera señal clara.

Fernando Pereira calificó de fundamental la reunión y dijo que demuestra que hay aspectos que tienen que ver con la defensa democrática y con el cuidado de las instituciones en las que todos los partidos tienen que estar del mismo lado.

El presidente del Frente Amplio dijo que es muy positivo que el presidente haya convocado a todos los partidos políticos con representación parlamentaria para hablar sobre el hecho y buscar posibles acuerdos para trabajar en una primera señal clara.

"Todos los partidos hemos dicho que hay que cuidar la institucionalidad y que para eso hay que tomar las medidas adecuadas, hay que irlas conversando. En el caso del Frente Amplio, claramente hemos priorizado el proyecto de ley que está vinculado al lavado de activos porque estamos convencidos de que esa es una herramienta, pero hay otras y queremos conversarlas".

Y añadió: "Esta reunión tiene un aspecto simbólico que los partidos declaramos nuestra solidaridad con la Fiscalía y con la institucionalidad. Tiene un efecto práctico. El presidente nos dio una serie de herramientas para entender el tema. Tiene un aspecto luego parlamentario que se va a discutir entre la bancada de Diputados y se van a poder encontrar soluciones, entre otras a las tecnologías".

Pereira expresó su solidaridad a la Fiscal de Corte y destacó que se están tomando medidas para combatir el crimen organizado.

