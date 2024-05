"La participación de la fiscal de la Ciudad de la Costa no nos da garantías", dijo abogado de Yamandú Orsi

“La participación de la fiscal de la Ciudad de la Costa (en referencia a Sandra Fleitas) no nos da Garantías en la medida que dispuso medidas reservadas de toda la investigación -cuando podía disponer de parte- y que de la propia declaración de la falsa denunciante surge que hace una semana ella le manifestó que los hechos eran falsos y en lugar de archivarla inmediatamente, mantuvo la investigación abierta, cuando no tenía ningún sentido”, sostuvo Díaz, citando el texto presentado ante la fiscal de Corte este lunes.

El abogado habló de “un panorama de secretismo, opacidad” y que fue arbitraria la forma en que se dispuso que toda la investigación y no solamente algunas partes sean reservadas.

"Queremos saber cuáles son esa batería de medidas reservadas que se dispusieron. ¿Se interceptaron teléfonos? ¿De quiénes? ¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Se hicieron videovigilancias?", mencionó Díaz. “El señor Orsi tiene todo el derecho del mundo de que esta investigación se archive”, aseguró.

También dijo que Orsi fue citado a declarar en Ciudad de la Costa como víctima, pero que no concurrirá hasta que tengan acceso a la carpeta investigativa del caso de la denuncia falsa. "Mientras no tengamos acceso a la carpeta y no tengamos acceso a la investigación, el señor Orsi no va a declarar", manifestó el abogado en conferencia junto a los otros abogados de la defensa, Marina Morelli y Sergio Pérez.

Para Díaz fue “grave” que se pidiera la reserva de “toda la investigación” y afirmó que "eso es limitar absolutamente el acceso a la carpeta de la defensa. Acá hubo una fiscal que pidió y un juez que dispuso. Hasta el día de hoy no sabemos qué hay en la carpeta de investigación. Nos parece una medida fuera de lugar”.

Sobre la investigación que hizo la defensa, sostuvo que 15 testimonios les afirmaron que Paula Díaz no trabajaba en Parque Roosevelt. “Decía ser víctima de un delito en un lugar donde no había estado”, manifestó el abogado.

“Reconstruimos la vida de Orsi durante ese mes de junio de 2014 con su agenda pública, privada, con testimonio de chofer y custodio, con diversos medios electrónicos informáticos digitales que me voy a reservar. Yamandú Orsi había pasado una sola vez por Roosevelt en la tarde”, aseguró Díaz. También dijo que el vehículo descrito por Paula Díaz no coincidía ni con el auto oficial en el que Orsi trabajaba en ese momento ni con el de la familia. La defensa buscaba probar que la denuncia era falsa.

“Nada cerraba con nada, estábamos a la espera de que la Fiscalía nos diera acceso a la carpeta de investigación para presentar estos elementos”, sostuvo. “Lo que nos pasó anoche no nos sorprendió. Lo que nos sorprendió fue la forma”, remarcó.

También dijo que hubo personas que buscaban información sobre si Yamandú Orsi había sido violento. Además relató que Paula Díaz le dijo a la fiscal que no era Yamandú Orsi el hombre que la había golpeado, pero que nadie les notificó. “Hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna notificación de que la denuncia se haya archivado”, señaló.

"En base a nuestra investigación podemos concluir que esto no se armó entre dos personas porque hay un montón de elementos que demuestran claramente que detrás de las instrucciones que Papasso Oliver le daba a Díaz, hay un conocimiento técnico que claramente excede el conocimiento de Papasso Oliver", sostuvo el abogado.