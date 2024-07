"La intervención para mí era clara", dijo Lacalle Pou sobre Casmu y agregó: "Por alguna razón llegó donde llegó"

“La intervención para mí era clara, no podíamos no intervenir la mutualista. El matiz que podíamos tener era si desplazábamos a las autoridades de la mutualista o no. Al final se optó por no desplazarla. Ojalá que haya sido una buena decisión. Deberían las autoridades actuales de la mutualista colaborar con esta intervención”, dijo en rueda de prensa en Rocha. Estuvo en el departamento para participar de la inauguración de un centro diurno del dispositivo Ciudadela de Rocha y de un centro Ni Silencio Ni Tabú.