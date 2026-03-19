La final de la Copa Libertadores 2026 se juega en Montevideo; así quedaron los grupos

Este jueves se realizó en la sede de la Conmebol el sorteo de la Copa Libertadores 2026.

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, anunció que la final del certamen se disputará en Montevideo, pero todavía no precisó cuál será el estadio.

Nacional quedó en el Grupo B junto a Universitario de Perú, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia. Peñarol quedó en el Grupo E con Corinthians de Brasil, Santa Fe de Colombia y Platense de Argentina.

La final de la Libertadores 2026 se disputará en Montevideo. Domínguez no confirmó (todavía) al Estadio Centenario como el que reciba ese partido. pic.twitter.com/rCHAhNlUrn

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Así quedaron los grupos:

Grupo A

Flamengo (BRA), Estudiantes de La Plata (ARG), Cusco (PER) e Independiente Medellín (COL).

Grupo B

Nacional (URU), Universitario (PER), Coquimbo Unido (CHI) y Deportes Tolima (COL).

Grupo C

Fluminense (BRA), Bolívar (BOL), Deportivo La Guaira (VEN) y Independiente Rivadavia (ARG).

Grupo D

Boca Juniors (ARG), Cruzeiro (BRA), Universidad Católica (CHI) y Barcelona (ECU).

Grupo E

Peñarol (URU), Corinthians (BRA), Santa Fe (COL) y Platense (ARG).

Grupo F

Palmeiras (BRA), Cerro Porteño (PAR), Junior (COL) y Sporting Cristal (PER).

Grupo G

Liga de Quito (ECU), Lanús (ARG), Always Ready (BOL) y Mirassol (BRA).

Grupo H

Independiente del Valle (ECU), Libertad (PAR), Rosario Central (ARG) y Universidad Central (VEN).

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El presidente de la Conmebol anunció el histórico aumento para este año en lo que respecta a premios.

El campeón de la Libertadores cobrará USD 25 millones, mientras que el campeón de la Sudamericana obtendrá un premio de USD 10 millones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/agdws/status/2034779626208113086&partner=&hide_thread=false ¡Histórico aumento para 2026!



¡El premio al campeón de la CONMEBOL @Libertadores será de USD 25 millones y el premio al campeón de la CONMEBOL @Sudamericana será de USD 10 millones!



¡Lo que genera el fútbol se reinvierte en el fútbol! ¡Sigamos Creyendo en Grande! pic.twitter.com/CFVAqWg9h3 — Alejandro Domínguez (@agdws) March 19, 2026

FUENTE: Subrayado y AFP