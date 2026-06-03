Jutep recibió seis denuncias anónimas por la camioneta de Orsi, que tratará en la sesión del viernes

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) recibió hasta el momento seis denuncias anónimas relacionadas con la declaración jurada del presidente Yamandú Orsi y la compra de su camioneta Hyundai Santa Fe, modelo 2024, que adquirió con un descuento de 25.000 dólares, a días de asumir su cargo el 1º de marzo de 2025.

La presidenta de la Jutep, Ana María Ferraris, indicó que en la sesión pasada del directorio de la junta se ingresó la primera denuncia y a partir de ahí se resolvió "mantener a despacho el expediente, porque sospechábamos que podían haber más (denuncias) con el correr de los días y efectivamente sucedió".

Ferraris manifestó que se espera para determinar si surge información adicional de todas las denuncias para acumularlas y darles trámite.

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En la sesión del viernes, la Jutep tratará las denuncias recibidas por la camioneta de Orsi, "priorizando (el tema) frente a otros por la relevancia institucional que tiene quien está siendo denunciado y urgiendo su tramitación".

Ferraris sostuvo que la idea es tratar de resolver el tema lo más rápido posible con las garantías del cumplimiento del procedimiento que se debe seguir. Estimó que no haya resolución este viernes ni en el correr de la semana que viene.

"Hay que cumplir con un procedimiento para llegar a la resolución que esté bien informada y bien fundada", indicó.

Ferraris explicó detalles del trámite que seguirán las denuncias anónimas. Se designará a una abogada, que será la encargada de llevar adelante la investigación. La profesional determinara las medidas que considere oportunas para el caso. Normalmente, se suele consultar mediante oficio a los organismos y al funcionario denunciado.