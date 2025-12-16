Justicia rechazó recurso y el apartamento de la familia de Gustavo Basso en Punta del Este irá a remate

La Justicia resolvió, mediante un Tribunal de Apelaciones, rechazar el pedido que llevó adelante la familia de Gustavo Basso , el fallecido fundador de Conexión Ganadera , para que el apartamento en Punta del Este no sea rematado.

En ese inmueble de lujo, actualmente, reside Daniela Cabral, viuda de Basso, cumpliendo prisión domiciliaria tras ser imputada por un delito de estafa, y se trata de un apartamento tasado aproximadamente en 900.000 dólares.

El decreto judicial indica que el remate no es algo atípico en este tipo de casos y es parte del régimen concursal al que se someten los bienes muebles e inmuebles de la familia Basso.

El recurso presentado se dio por intermedio de las herederas de Basso Cabral, con el fin de evitar el remate del apartamento ubicado en el edificio Imperiale en Punta del Este.

Cabe destacar que además de Cabral, por Conexión Ganadera hay otras tres personas imputadas. Se trata de Pablo Carrasco y su esposa Ana Iewdiukow, ambos en prisión preventiva por un delito de lavado de activos. La mujer, también por cumpliendo prisión por un delito de estafa.

Juan Pablo Decia, abogado de damnificados, valoró la decisión y ratificación del síndico en el ámbito de la Justicia Concursal en el marco del concurso de la herencia de Basso. "El remate ya es un hecho", afirmó el representante legal.

Decia sostuvo que debería revocarse la prisión domiciliaria de Cabral y que el apartamento quede libre para obtener un mejor precio en la subasta.