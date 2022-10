Justicia dispuso medidas limitativas por 120 días para los dos responsables de TransHotel

El fiscal Romano no solicitó la imputación de ningún delito para los detenidos. La investigación continúa y con la solicitud, el fiscal busca que los indagados estén a disposición de la indagatoria, o sea que estén sujetos al proceso y a la orden para ser citados en cualquier momento.

Centenares de clientes de TransHotel denunciaron ante la Justicia que no pudieron concretar los viajes que habían pagado, porque la agencia de turismo no entregó los pasajes o no cumplió con las reservas comprometidas.

Por estas denuncias, que en las últimas semanas se multiplicaron, el Ministerio de Turismo solicitó primero la clausura preventiva de la agencia y luego la definitiva.