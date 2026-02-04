RECIBÍ EL NEWSLETTER
PABLO CARRASCO, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral

Justicia decide si extiende medidas cautelares sobre los socios de Conexión Ganadera

La audiencia judicial se realiza este miércoles. Pablo Carrasco está preso en la cárcel de Punta de Rieles, su esposa Ana Iewdiukow en la cárcel de Florida y Daniela Cabral cumple arresto domiciliario en Punta del Este.

Los tres fueron imputados por la estafa millonaria realizada desde Conexión Ganadera, la empresa que durante más de 20 años recibía dinero de particulares que invertían en el negocio ganadero, y que quebró tras no poder hacer frente a sus obligaciones con los inversores.

El fiscal de lavado de activos Enrique Rodríguez tiene previsto solicitar a la jueza Diovanet Olivera la extensión de la privación de libertad de los tres imputados por 180 días más. El plazo inicial vence el 10 de febrero.

