Justicia decide si extiende medidas cautelares sobre los socios de Conexión Ganadera

Ana Iewdiukow y Pablo Cabrera en audiencia judicial.

Este miércoles la Justicia resolverá si extiende las medidas cautelares vigentes sobre los socios de Conexión Ganadera: Pablo Carrasco, su esposa Ana Iewdiukow y la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral.

Los tres fueron imputados por la estafa millonaria realizada desde Conexión Ganadera, la empresa que durante más de 20 años recibía dinero de particulares que invertían en el negocio ganadero, y que quebró tras no poder hacer frente a sus obligaciones con los inversores.

Carrasco está preso en la cárcel de Punta de Rieles, su esposa Iewdiukow cumple prisión en la cárcel de Florida, y la Cabral tiene vigente una medida de arresto domiciliario en un apartamento de Punta del Este.

El fiscal de lavado de activos Enrique Rodríguez tiene previsto solicitar a la jueza Diovanet Olivera la extensión de la privación de libertad de los tres imputados por 180 días más. El plazo inicial vence el 10 de febrero.