CORTE ELECTORAL

La Libertad Avanza alcanzó las firmas necesarias y quedó inscripto como partido político en Uruguay

La fuerza política, que en Argentina lidera el presiente Javier Milei, ya había iniciado el trámite y presentado las firmas para su validación, quec culminó esta semana.

La Libertad Avanza completó el trámite ante la Corte Electoral y tras subsanar las observaciones, quedó inscripto como partido político en Uruguay.

La fuerza política, que en Argentina lidera el presiente Javier Milei, ya había iniciado el trámite y presentado las firmas para su validación. Logró entonces 904 firmas coincidentes con los registros electorales.

El artículo 7 de la ley 18.485 de partidos políticos establece como requisito para la constitución de los partidos el 0,5 por mil de ciudadanos habilitados para votar en la última elección nacional, que manifiesten expresamente su adhesión al partido político proyectado y su programa de principios. Si se tiene en cuenta que fueron 2.727.120 los habilitados en los últimos comicios, La Libertad Avanza requería un total de 1.364 firmas.

Los promotores de la fuerza política presentaron 1.480 firmas que fueron estudiadas por parejas de funcionarios con diferente filiación política, hasta que alcanzó las 461 firmas restantes necesarias.

Además, se logró subsanar las observaciones a la carta orgánica efectuadas por la Comisión de Asuntos Electorales. Es así que dicha comisión sugirió a la Corte Electoral que se proceda a la publicación durante cinco días hábiles en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, así como en la página web de la corte, para que en diez días corridos cualquier ciudadano o persona inscripta en el Registro Cívico Nacional o los partidos políticos pudieran plantear objeciones.

Transcurrido dicho plazo, el expediente pasó a la Corte Electoral y fue firmado por el vicepresidente del organismo, Alberto Castelar, y los ministros José Korzeniak (Frente Amplio), Arturo Silvera (Partido Colorado) y Ana Lía Piñeyrúa (Partido Nacional).

