Jueves fresco y húmedo, con lluvias y tormentas aisladas: mirá el pronóstico

Foto: Subrayado. Imagen aérea en Montevideo el 20 de agosto de 2026 a las 8:30.

Este jueves 20 de agosto la mañana comenzó fresca y húmeda, con mucha nubosidad, generando tormentas y lluvias aisladas, señaló el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

Durante la tarde seguirá el tiempo fresco, con abundante nubosidad. Persistirán las lluvias y lloviznas, con ocasionales tormentas. Hacia la noche las condiciones mejorarán por el suroeste, con disminución de la nubosidad.

Las temperaturas máximas previstas serán de 16 °C en el norte, 15 °C en el oeste, 14 °C en el sur y el este, y 13 °C en el área metropolitana.

Seguí leyendo Gran parte del país bajo advertencias naranja y amarilla de Inumet por tormentas fuertes y severas

Mirá el detalle de temperaturas.

NORTE:

MÁX.: 16 °C

MÍN.: 8 °C

SUR:

MÁX.: 14 °C

MÍN.: 8 °C

ESTE:

MÁX.: 14 °C

MÍN.: 8 °C

OESTE:

MÁX.: 15 °C

MÍN.: 8 °C

METRO:

MÁX.: 13 °C

MÍN.: 9 °C

Cisneros adelantó que el viernes se espera una mañana fría, con restos de nubosidad en las fronteras noreste y este.

Durante la tarde continuará el tiempo frío a ligeramente fresco, con cielo parcialmente nublado. Se prevé un marcado descenso de temperatura durante la noche.

El sábado se espera una mañana muy fría y ventosa, con bajas sensaciones térmicas.

Durante la tarde continuará el tiempo frío y ventoso, con bajas sensaciones térmicas y probables chaparrones de aguanieve en la costa sureste. Las bajas temperaturas se mantendrán durante la noche.