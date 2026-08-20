Este jueves 20 de agosto la mañana comenzó fresca y húmeda, con mucha nubosidad, generando tormentas y lluvias aisladas, señaló el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.
Jueves fresco y húmedo, con lluvias y tormentas aisladas: mirá el pronóstico
La jornada tendrá mucha nubosidad y lluvias y lloviznas, con ocasionales tormentas. Hacia la noche mejorará por el suroeste, dice Nubel Cisneros.
Durante la tarde seguirá el tiempo fresco, con abundante nubosidad. Persistirán las lluvias y lloviznas, con ocasionales tormentas. Hacia la noche las condiciones mejorarán por el suroeste, con disminución de la nubosidad.
Las temperaturas máximas previstas serán de 16 °C en el norte, 15 °C en el oeste, 14 °C en el sur y el este, y 13 °C en el área metropolitana.
Gran parte del país bajo advertencias naranja y amarilla de Inumet por tormentas fuertes y severas
Mirá el detalle de temperaturas.
NORTE:
MÁX.: 16 °C
MÍN.: 8 °C
SUR:
MÁX.: 14 °C
MÍN.: 8 °C
ESTE:
MÁX.: 14 °C
MÍN.: 8 °C
OESTE:
MÁX.: 15 °C
MÍN.: 8 °C
METRO:
MÁX.: 13 °C
MÍN.: 9 °C
Cisneros adelantó que el viernes se espera una mañana fría, con restos de nubosidad en las fronteras noreste y este.
Durante la tarde continuará el tiempo frío a ligeramente fresco, con cielo parcialmente nublado. Se prevé un marcado descenso de temperatura durante la noche.
El sábado se espera una mañana muy fría y ventosa, con bajas sensaciones térmicas.
Durante la tarde continuará el tiempo frío y ventoso, con bajas sensaciones térmicas y probables chaparrones de aguanieve en la costa sureste. Las bajas temperaturas se mantendrán durante la noche.
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