RECIBÍ EL NEWSLETTER
RECLAMAN MÁS PRESUPUESTO

Jueces, actuarios, informáticos y funcionarios judiciales realiza un paro con movilización de este jueves.

La Asociación de Magistrados del Uruguay emitió un comunicado en el que señala que habrá guardia gremial. La medida es en reclamo por más presupuesto.

fachada-poder-judicial-juzgado-palacio-de-justicia

La Asociación de Magistrados del Uruguay se adhiere al paro y movilización de este jueves 27 que llevará adelante la Intergremial de Asociaciones Judiciales que reúne a magistrados, actuarios, informáticos y funcionarios.

La movilización se realizará frente al Parlamento donde se vota el proyecto de ley de Presupuesto quinquenal en el plenario del Senado.

"Moción aprobada en asamblea extraordinaria de la Asociación de Magistrados del Uruguay del 26 de noviembre de 2025: Además de intensificar las medidas en la asamblea anterior, mocionamos por: adherir al paro y movilización convocada por la intergremial para el día de mañana con guardia gremial".

magistrados, actuarios, informaticos y funcionarios judiciales realizaran un paro con movilizacion el 27
Seguí leyendo

Magistrados, actuarios, informáticos y funcionarios judiciales realizarán un paro con movilización el 27
WhatsApp Image 2025-11-26 at 20.34.08

Las asociaciones judiciales manifestaron en un comunicado divulgado este viernes "su preocupación ante la insuficiente dotación de presupuesto para el Poder Judicial", y recuerdan que "todas las agremiaciones hemos planteado ante las distintas instancias parlamentarias la imposibilidad de que el Poder Judicial siga brindando un servicio a la población de forma digna para los usuarios y para sus funcionarios, sin que se asignen las partidas que la Suprema Corte de Justicia solicitó para este presupuesto".

La intergremial, "sin que se hayan avizorado cambios en el mensaje del Poder Ejecutivo", resolvió la realización de medidas conjuntas que culminarán con la movilización con paro de actividades del 27.

"Apelamos a los señores parlamentarios a proponer las instancias efectivas de trabajo con la intergremial judicial para encontrar una solución en la que el Poder Judicial esté en condiciones de dar garantías para que la ciudadanía pueda hacer efectivos sus derechos", concluye el comunicado de la Asociación de Magistrados, la Asociación de Actuarios Judiciales, la Asociación de Informáticos Judiciales y la Asociación de Funcionarios Judiciales.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TRIPLE HOMICIDIO EN CANELONES

"Nos encontramos con una escena dantesca", dijo jefe de Policía de Canelones sobre el triple homicidio en 18 de Mayo
PUNTA CARRETAS

Denuncian que dos adolescentes de 13 y 14 años fueron perseguidos, acosados y amenazados por ser judíos
SINIESTRO CONCILIACIÓN

Motociclista está grave tras ser embestido por una camioneta; el conductor fue retenido por vecinos a pocas cuadras
TRASLADADO DEL EX-COMCAR

Un recluso de 27 años murió en el Clínicas tras ser apuñalado en la cárcel de Santiago Vázquez
Flor de maroñas

Homicidio a una cuadra del Intercambiador Belloni: atacaron a tiros a un hombre de 28 años

Te puede interesar

El presidente está informado de todos los eventos relevantes, dijo Alejandro Sánchez video
SECRETARIO DE PRESIDENCIA

"El presidente está informado de todos los eventos relevantes", dijo Alejandro Sánchez
Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del triple homicidio en 18 de Mayo, Canelones.
Detenido de 27 años

Triple homicidio en 18 de Mayo: fiscal pidió audiencia para definir el futuro judicial del detenido
Foto: Subrayado, archivo.
Ciudad de la costa, canelones

Mataron a tiros a un hombre de 39 años en una plaza en Lagomar

Dejá tu comentario