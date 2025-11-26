Jueces, actuarios, informáticos y funcionarios judiciales realiza un paro con movilización de este jueves.

La Asociación de Magistrados del Uruguay se adhiere al paro y movilización de este jueves 27 que llevará adelante la Intergremial de Asociaciones Judiciales que reúne a magistrados, actuarios, informáticos y funcionarios.

La movilización se realizará frente al Parlamento donde se vota el proyecto de ley de Presupuesto quinquenal en el plenario del Senado.

"Moción aprobada en asamblea extraordinaria de la Asociación de Magistrados del Uruguay del 26 de noviembre de 2025: Además de intensificar las medidas en la asamblea anterior, mocionamos por: adherir al paro y movilización convocada por la intergremial para el día de mañana con guardia gremial".

Las asociaciones judiciales manifestaron en un comunicado divulgado este viernes "su preocupación ante la insuficiente dotación de presupuesto para el Poder Judicial", y recuerdan que "todas las agremiaciones hemos planteado ante las distintas instancias parlamentarias la imposibilidad de que el Poder Judicial siga brindando un servicio a la población de forma digna para los usuarios y para sus funcionarios, sin que se asignen las partidas que la Suprema Corte de Justicia solicitó para este presupuesto".

La intergremial, "sin que se hayan avizorado cambios en el mensaje del Poder Ejecutivo", resolvió la realización de medidas conjuntas que culminarán con la movilización con paro de actividades del 27.

"Apelamos a los señores parlamentarios a proponer las instancias efectivas de trabajo con la intergremial judicial para encontrar una solución en la que el Poder Judicial esté en condiciones de dar garantías para que la ciudadanía pueda hacer efectivos sus derechos", concluye el comunicado de la Asociación de Magistrados, la Asociación de Actuarios Judiciales, la Asociación de Informáticos Judiciales y la Asociación de Funcionarios Judiciales.