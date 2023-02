Juan Gómez tras reclamo de Fossati: "He tenido causas muy complejas y me he tenido que aguantar"

Juan Gómez fue consultado por los reclamos de la fiscal Fossati. Juan Gómez fue consultado por los reclamos de la fiscal Fossati.

El fiscal de Corte, Juan Gómez, fue consultado por las reclamos de la fiscal Gabriela Fossati, hoy al mando de la investigación que involucra al excustodio presidencial Alejandro Astesiano. "Lo hablo por experiencia propia, he tenido causas muy complejas en mi vida, me he tenido que aguantar con los recursos que teníamos. Y yo sé, es un esfuerzo extra que tienen los equipos fiscales", apuntó.

Gómez insistió en que "cada fiscal es responsable de los casos que le lleguen, así sean 10, 500 o 1.000". "Hay fiscalías que tienen 1.000 casos y deben trabajar en 1.000 casos. Ya sé que es mucho, que pasa por un tema de recursos pero es la realidad", añadió, en respuesta a la fiscal Fossati que pidió traslado a otra fiscalía.

Al respecto, el fiscal de Corte agregó: "No podemos posponer las necesidades de víctimas y testigos, y no atender el cúmulo de casos que diariamente se van generando".Explicó que no fue él quien envió la "megacausa" de Astesiano "a una fiscalía determinada".

Sostuvo que se trata de aplicar la ley. "Si alguien cree que uno puede decir a un fiscal: 'Tú te vas y te llevas la causa que tengas', no estaríamos respetando el estado de derecho. No podemos pensar que mañana trasladamos a un fiscal de flagrancia a estupefaciente, y ese fiscal se lleve causas que están en su competencia". Gómez dijo que no tiene "ningún diferendo" con Fossati, y que no sigue los reclamos que la fiscal hace en Twitter. "A veces las personas sobre un problema que lo visualizan, pueden tener manifestaciones que no sean las correctas", expresó, y llamó a mantener cautela en las publicaciones que los fiscales hacen en sus redes sociales. Pidió "prudencia y equilibrio". "No sigo las redes sociales, trato de trabajar. Trabajo todos los días", agregó.