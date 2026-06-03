Joven de Rocha vivía en refugios, trabajó, logró comprarse una bici y ahora salió del país para viajar por el mundo

Antes de subirse a la bici para andar por rutas desconocidas, estuvo en refugios en Rocha . Luego, "le salió un trabajo en Jornales Solidarios".

"Él me comentó en ese momento que iba a recaudar la plata para comprarse la bicicleta, para poder llegar a irse a algunos países, y cuando logró comprarse la bicicleta. Cuando logró comprarse la bicicleta fue que me dijo que quería llegar a Estados Unidos, y ahí lo vemos", contó Andrea, su hermana, en diálogo con Subrayado.

Actualmente está en el desierto de Atacama, en Chile. Cuando su hermana supo donde estaba, se preocupó. "Todos los días me preocupo y le escribo, porque pasa frío, pasa hambre o pasa calor, donde esté. Pero no lo podía creer que llegara en bicicleta hasta allá, sinceramente. Ha pasado por tanto, pobre, que llegar allá la verdad que me dejó contenta también", expresó.

Andrea compartió un número de cuenta Prex (21417563) para quienes quieran colaborar con la hazaña del joven rochense. También un contacto, 091625226.

"Cuando él estaba acá en Rocha lo veía tan mal, que siempre estuve mal por él. Porque yo tampoco tenía como ayudarlo mucho. Y es el hermano que más tristeza me da a veces no poder ayudarlo, y en la situación que él estuvo acá no se lo deseo a ninguno de mis hermanos, pero justamente con él es con el que tengo más cercanía, entonces estoy muy contenta de que esté pudiendo lograr lo que él quiere, contenta de que haya salido de todo lo que había andado, las malas juntas, problemas de calle, todo eso. Me deja muy contenta que haya cambiado y que logre lo que él quiera", aseguró Andrea.