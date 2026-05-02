Policía investiga asesinato de un hombre dentro de una casa en Villa española. El homicidio ocurrió poco antes de la medianoche este primero de mayo en una vivienda ubicada en Gobernador Viana y Roletti, en Villa Española.
Joven fue asesinado en su casa, le dispararon desde afuera y a través de una puerta de madera
El atacante huyó en un auto. El hombre asesinado de 26 años tenía tres antecedentes penales, el último del año 2023 cuando estuvo en prisión por hurto.
Dentro de la casa había un joven de 26 años que, desde el lado de afuera y a través de la puerta de madera, recibió disparos de parte de una persona que, presuntamente, se fue del lugar en auto.
El hombre cayó dentro de la casa y su pareja, una joven de 18 años, dio aviso a la Policía.
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Cuando los efectivos llegaron el joven ya había fallecido, por lo que tomó intervención el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos que, por estas horas, investiga si el crimen derivó de un problema familiar.
El hombre asesinado de 26 años tenía tres antecedentes penales, el último del año 2023 cuando estuvo en prisión por hurto.
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