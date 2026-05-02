Familia entregó voluntariamente al Gobierno de Canelones mono que tenía como mascota

El Gobierno de Canelones retiró un ejemplar de mono de la especie Hamadryas a una familia del departamento para llevarlo a un refugio de animales definido por el Ministerio de Ambiente.

El gobierno departamental supo de la situación a través de una denuncia. Según la responsable del Área de Bienestar Animal del gobierno departamental, Eugenia Perdomo, la entrega del animal fue voluntaria y su destino será el refugio de Animales Sin Hogar.

Además, explicó que “días antes se le hizo un análisis de tuberculina que dio negativo, por eso hoy estamos haciendo este traslado”. Por su parte, el responsable del refugio, Juan Echavarría, expresó que “nosotros ya tenemos tres más de su misma especie. Igualmente, la idea es que no convivan juntos porque pueden ser agresivos entre ellos. Por eso, tenemos encierros de aproximadamente 400 metros cuadrados. En este momento se encuentra en una jaula un poco más chica porque está dentro de una cuarentena”.

La pro secretaria general del Gobierno de Canelones, Sandra Saffores, expuso que “son animales que aparentemente son muy dóciles pero pueden ser agresivos y peligrosos. Cuando una persona se da cuenta de que está incurriendo en un error y quiere entregar a un animal que tiene en su domicilio, puede llamar a los teléfonos del Área de Bienestar Animal, que se encuentran en la página de la Intendencia de Canelones, o hacer una denuncia al Instituto Nacional de Bienestar Animal (IMBA). Nosotros vamos a ir conjuntamente con el Ministerio de Ambiente, con el equipo que trabaja con nosotros, a retirar el animal”.