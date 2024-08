Joven de 18 años fue atropellado por Mastropierro en 2023, quedó con lesiones y abogados piden indemnización

“Cuando nos chocó, impactamos, volamos. El muchacho frenó a una cuadra y yo gritaba, pedía auxilio. El muchacho no se acercó en ningún momento. Gracias a Dios que apareció gente. El muchacho en ningún momento me preguntó si estaba bien, si necesitaba llamar a mi familia”, relató la joven. Ellos circulaban en moto y él en auto. “Dobló en un sentido que no tenía que haber doblado”, aseguró.

Los abogados de Darío sostienen que Mastropierro -testigo y denunciante en el caso Penadés- propuso un acuerdo “irrisorio” y que si no logran acceder a una fórmula que convenga a ambas partes, irán a juicio oral y público.

Este lunes hay audiencia en sede Judicial. “Recordemos que hace unos meses, Mastropierro fue formalizado por dos delitos de lesiones graves, en concurrencia formal. A nuestro criterio, con el colega Sasson, entendemos con evidencia que aportamos que las lesiones de uno de nuestros clientes puede llegar a ser gravísima”, afirmó el abogado Ignacio Durán.

ABOGADO ACCIDENTE

Además de que no están de acuerdo con la propuesta de la defensa de Mastropierro, entienden que no había garantía de que de que pagara.

“Más allá de la adjudicación de responsabilidad penal, nuestros clientes y la familia se encuentran muy dolidos por una falta de sensibilidad que notamos en el imputado a la hora de referirse al suceso en las redes sociales y en los medios”, aclaró el abogado Eduardo Sasson.

El joven contó que se siente bien por el apoyo de su familia, pero admitió: “A raíz del accidente se me complicó bastante la vida cotidiana. Jugaba al fútbol (en River, en Progreso), y estudiaba”.

Además de las secuelas físicas, por las que debe hacerse más operaciones.