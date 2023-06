“Se fue uno de los hombres que más querían la ciudad. No es un compañero del Frente, es un compañero de los orientales pero fundamentalmente de esta ciudad”, dijo el ex presidente Mujica en rueda de prensa durante el velatorio de los restos de Arana en el atrio de la Intendencia de Montevideo.

“La gente se acuerda mucho del intendente, pero fue el tipo que en la dictadura peleaba con la dictadura para cuidar el patrimonio. A lo largo de la historia, de la humanidad, las viejas construcciones se transforman en la memoria de la sociedad. Mariano tenía muy claro el componente de la cultura y los estudiantes de arquitectura que lo conocieron decían que era un enamorado y además del conocimiento expresaba amor por la arquitectura y la ciudad”, recordó Mujica.

“El mundo avanza en lo tecnológico pero ni un tranco de pollo en lo ético. Si hará falta gente como Arana, con la sensibilidad de él, porque la inteligencia artificial podrá hacer muchas cosas mejor que los humanos, pero las máquinas no sienten, no tienen felicidad, no tienen amor, y eso no conviene olvidarlo. Cuál es el sentido de la vida. Los hombres como Arana nos sirven para pensar de vez en cuando estas cosas”, comentó Mujica.