Jornadas frías, con heladas y mínimas alrededor de 0º; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé jornadas muy frías, con máximas que no superan los 15º y mínimas de 0º o incluso menos.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fría con cielo ligeramente nublado, observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde continuará el tiempo estable con ambiente frío a fresco y cielo escasamente nublado, previéndose nuevamente pronunciado descenso de temperatura en la noche.

El viernes tendremos un inicio de jornada muy frío con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo frío a fresco con pasaje de nubosidad inestabilizando la costa sureste lo que podría generar algunas lluvias aisladas.

El sábado nuevamente se espera un inicio de jornada muy fríó con heladas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo fresco con cielo despejado previéndose marcado descenso de temperatura nuevamente en la noche. Jueves 4 Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º Zona Sur: máxima 12º y mínima 0º Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 4º Viernes 5 Zona Norte: máxima 15º y mínima -1º Zona Sur: máxima 13º y mínima -1º Zona Metropolitana: máxima 11º y mínima 1º Sábado 6 Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 2º

