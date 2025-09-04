Nubel Cisneros prevé jornadas muy frías, con máximas que no superan los 15º y mínimas de 0º o incluso menos.
Jornadas frías, con heladas y mínimas alrededor de 0º; el informe de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé jornadas muy frías, con máximas que no superan los 15º y mínimas de 0º o incluso menos.
De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fría con cielo ligeramente nublado, observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde continuará el tiempo estable con ambiente frío a fresco y cielo escasamente nublado, previéndose nuevamente pronunciado descenso de temperatura en la noche.
El viernes tendremos un inicio de jornada muy frío con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo frío a fresco con pasaje de nubosidad inestabilizando la costa sureste lo que podría generar algunas lluvias aisladas.
El sábado nuevamente se espera un inicio de jornada muy fríó con heladas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo fresco con cielo despejado previéndose marcado descenso de temperatura nuevamente en la noche.
Jueves 4
Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 12º y mínima 0º
Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 4º
Viernes 5
Zona Norte: máxima 15º y mínima -1º
Zona Sur: máxima 13º y mínima -1º
Zona Metropolitana: máxima 11º y mínima 1º
Sábado 6
Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º
Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 2º
