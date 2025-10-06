RECIBÍ EL NEWSLETTER
GUERRA EN GAZA

Israel y Hamás negocian desde este lunes en Egipto el fin de la guerra en Gaza; Trump pide que sea "rápido"

Delegados del gobierno de Israel viajaron a Egipto este lunes para iniciar las negociaciones con los representantes de Hamás y los mediadores egipcios y de Catar. Trump pone plazos.

Trump ante la prensa anuncia reuniones entre Israel y Hamás en Egipto, desde este lunes- Foto: AFP

Trump ante la prensa anuncia reuniones entre Israel y Hamás en Egipto, desde este lunes- Foto: AFP

Israel y Hamás sostendrán este lunes negociaciones indirectas en Egipto para poner fin a casi dos años de guerra en Gaza y el presidente estadounidense, Donald Trump, urgió a las delegaciones a avanzar "rápido".

El movimiento islamista palestino Hamás e Israel respondieron positivamente a la propuesta de Trump para un cese de los combates y la liberación de los rehenes israelíes cautivos en Gaza, a cambio de palestinos presos en cárceles israelíes.

Las conversaciones indirectas en el balneario de Sharm el Sheij buscan cerrar los detalles sobre el plan en vísperas de que se cumplan dos años del inicio del conflicto, que estalló tras el ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

AFP
Seguí leyendo

Hamás afirma que quiere un intercambio "inmediato" de prisioneros antes de negociación con Israel en Egipto

Los principales cabos sueltos que plantea la propuesta de Trump son el desarme de Hamás, su salida del gobierno de Gaza y la retirada de las fuerzas israelíes de este territorio palestino.

Jalil Al Hayya, el negociador jefe de Hamás, que el mes pasado fue blanco de un bombardeo israelí en Doha, se reunirá con mediadores de Egipto y Catar en El Cairo este lunes, indicó un alto responsable del grupo.

Las conversaciones seguirán luego en la turística ciudad egipcia de Sharm el Sheij con el objetivo de "determinar la fecha de una tregua temporal", dijo Al Hayya, y para crear las condiciones para una primera fase del plan, en la que 47 rehenes retenidos en Gaza serán liberados a cambio de cientos de presos palestinos.

Mirjana Spoljaric, presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que ha coordinado intercambios anteriores, declaró el lunes que sus equipos están preparados "para ayudar a reunir a los rehenes y presos con sus familias".

- "Se muevan rápido" -

Trump celebró el domingo conversaciones "positivas con Hamás" y con aliados de todo el mundo, incluyendo países árabes y musulmanes.

"Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana, y estoy pidiendo a todos que se muevan rápido", escribió en su red Truth Social.

El presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi elogió este lunes el plan de Trump y afirmó que es "el camino correcto hacia una paz y estabilidad duraderas".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que la delegación de su gobierno saldrá rumbo a Egipto este lunes y expresó su esperanza de que los rehenes puedan ser liberados "en los próximos días".

La Casa Blanca indicó que Trump envió a Egipto a su yerno Jared Kushner y a su emisario para Oriente Medio, Steve Witkoff.

Temas de la nota

Lo más visto

video
NUEVA MODALIDAD DE ESTAFA

Desbaratan banda extranjera que se hacía pasar por mecánicos: hay dos condenados y una mujer requerida
RIGE HASTA LA HORA 18:45

Meteorología volvió a emitir advertencia naranja y extendió la amarilla: ¿qué departamentos afectan?
ACTUALIZACIÓN

Temporal Paysandú: 7.000 personas afectadas, 1.700 servicios de energía eléctrica dañados, voladuras de techos y caída de árboles
CECOED SE REÚNE ESTE DOMINGO

Temporal en Paysandú: ráfagas de 152 km/h causaron voladuras de techos, caída de árboles y varios daños
NUEVA PALMIRA

Temporal en Colonia: embarcaciones soltaron sus amarras en el puerto; capitán aseguró que no hubo impacto ambiental

Te puede interesar

Foto: Subrayado. El acusado es llevado ante la Justicia.
en artigas

Un hombre violó a su hijastra de 12 años, la embarazó y fue imputado por reiterados abusos sexuales
Conflicto paraliza desde la semana pasada gran parte de la operativa del puerto de Montevideo
TRANSPORTISTAS PARADOS NO INGRESAN CAMIONES

Conflicto paraliza desde la semana pasada gran parte de la operativa del puerto de Montevideo
Comisión de Diputados empieza a votar el presupuesto este lunes, con reasignación de recursos en varias áreas video
EL JUEVES PASA AL PLENARIO DE DIPUTADOS

Comisión de Diputados empieza a votar el presupuesto este lunes, con reasignación de recursos en varias áreas