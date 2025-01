Israel y Hamás logran acuerdo sobre alto al fuego en Gaza y liberación de rehenes

"Un acuerdo para un alto el fuego en Gaza y una liberación de rehenes se alcanzó tras la reunión del primer ministro catarí con los negociadores de Hamás y, por separado, con los negociadores israelíes en su oficina", afirmó una fuente cercana a las negociaciones.

Las conversaciones se celebraron en Doha y fueron impulsadas por Catar, Estados Unidos y Egipto. El anuncio de un acuerdo fue recibido con gritos de júbilo en la Franja de Gaza, constataron periodistas de AFP.

El cese el fuego debe poner fin a los incesantes bombardeos y enfrentamientos en el territorio, escenario de una implacable ofensiva israelí tras el ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que desató el conflicto.

Según dos fuentes próximas a Hamás, en la primera fase del acuerdo se deberían liberar a 33 rehenes, a cambio de un millar de palestinos detenidos por Israel. Serían liberados "por grupos, empezando por los niños y las mujeres".

La segunda fase del pacto implicaría la liberación de los últimos rehenes, "soldados varones, hombres en edad militar y los cuerpos de los rehenes asesinados", según el periódico Times of Israel.

"Se llegó a un acuerdo en torno a las condiciones según las cuales van a liberarse nuestros 98 secuestrados, que están secuestrados ya hace más de 15 meses. Seres queridos hoy en día de todos los israelíes y creo que de todo el mundo libre", dijo el vocero del Ejército de Israel, Roni Kaplan a Subrayado.

"Estamos hablando de mujeres, de niños, de ancianos, de hombres que serían liberados prontamente, probablemente a partir del principio de la semana que viene", señaló.

"Había 251 secuestrados, quedan 98. Sabemos que no todos están en vida. Por lo menos sabemos que 37 no están en vida, el resto no sabemos que no lo están. La realidad que es que hoy en día son gente querida para todos nosotros. Tenemos amigos ahí, tenemos gente muy muy cercana", agregó.

FUENTE: AFP