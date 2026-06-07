El ejército israelí continuará sus operaciones en todo Líbano e intensificará la presión sobre el movimiento islamista libanés Hezbolá, declaró su portavoz este domingo, tras el lanzamiento de misiles iraníes contra Israel en respuesta a un bombardeo israelí en los suburbios del sur de Beirut.
Israel anuncia que continuará sus operaciones "en todo Líbano"
"Atacamos los suburbios del sur de Beirut en respuesta a los incesantes ataques de Hezbolá contra los asentamientos israelíes del norte", declaró el general de brigada Effie Defrin.
"Atacamos los suburbios del sur de Beirut en respuesta a los incesantes ataques de Hezbolá contra los asentamientos israelíes del norte", declaró el general de brigada Effie Defrin.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuarán sus operaciones en todo Líbano e intensificarán sus ataques contra la organización terrorista Hezbolá. No permitiremos más ataques contra ciudadanos del Estado de Israel", añadió.
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